El Ayuntamiento de León da bonos de 10 euros para gastar en pequeños comercios, bares y restaurantes de la ciudad

León saca desde el 1 de julio 194.000 bonos de 10 € para que cualquiera pueda gastar en pequeños comercios, bares y restaurantes. La medida 'anticrisis' que nutre el Ayuntamiento y que organiza la Cámara de Comercio, con un límite de 120 euros por cada DNI, lo podrá pedir cualquier ciudadano, no sólo vecinos empadronados, con fecha límite al 31 de octubre.

Ya hay detalles concretos para el uso y disfrute de los 194.000 bonos de 10 euros de gasto cada uno en comercio y hostelería de la capital leonesa que ha anunciado el Ayuntamiento de León, con apoyo de la Cámara de Comercio, como medida para animar al consumo ciudadano que ayude al tejido comercial del municipio a paliar en parte el varapalo que deja la crisis sanitaria.

Los bonos se podrán adquirir a partir del 1 de julio de 2020 y hasta su gasto con límite máximo en el 31 de octubre. Cualquier ciudadano con DNI, y al contrario de lo que se había anunciado no sólo los vecinos de León empadronados en el municipio leonés, podrá solicitar un máximo de 12 bonos; o lo que es lo mismo, un gasto máximo subvencionado de 120 euros en aquellos establecimientos que a partir de ahora se alisten a la medida.

Porque tal y como detalló el alcalde de León, José Antonio Diez, cada bono de 10 euros cuenta con el respaldo de un 25% de dinero que pondrá el Ayuntamiento, corriendo el 75% restante del bolsillo el consumidor. Es en la práctica como si esta medida sirviera para que de cada compra o cada gasto en tiendas, bares y restaurantes, se aplicara gracias a la aportación municipal un 25% de descuento.

Los comercios excluidos

Una novedad importante explicada hoy en rueda de prensa es que de esta campaña de animación del consumo de proximidad quedan excluidas las compras de productos de primera necesidad, es decir, alimentación, que no sean en pequeños comercios de proximidad. O sea, fuera las superficies grandes y supermercados. Tampoco se habilitará este gasto para gasolineras, farmacias o estancos, o servicios similares.

De hecho, los comercios que podrán admitir los pagos con estos bonos subvencionados habrán de ser establecimientos de menos de 10 trabajadores para garantizar que la medida acaba beneficiando sólo al pequeño comercio de proximidad de la capital y a nadie más.

El modo de conseguirlos

Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, el alcalde explicó el modo para que a partir del 1 de julio se puedan conseguir los bonos, hasta el tope total de los 194.000 previstos que se emitirán si la medida tiene el éxito máximo.

La persona interesada deberá únicamente aportar su DNI y se vinculará a un código QR, el cual será presentado en el establecimiento que se haya adherido por su parte a la campaña. De este modo consideran que el posible fraude se limita al máximo posible. La solicitud se realizará a través de la página web oficial de la Cámara de Comercio (PINCHANDO AQUÍ).

En la mayor parte de los casos, tras completar la petición de documentación, el código QU se remitirá directa y personalmente al terminal telefónico del consumidor, principalmente al correo electrónico que facilite.

Si no lo tuviera, se abre la posibilidad de envío por mensaje de texto SMS; y en última instancia, que se espera mucho más minoritaria, se podría incluso facilitar una copia en papel en la propia Cámara o llegar en última instancia a realizar el ingreso a través de cualquiera de las cuatro entidades bancarias que van a colaborar en este sistema: Abanca, Banco Sabadell, Ibercaja y Unicaja Banco.

Listado de empresas adheridas

La Cámara se encargará del complejo sistema para seleccionar e incluir a los comercios que se vayan apuntando a esta opción y que, cuando estén validados para adherirse, aparecerán detallados en la misma web oficial de la entidad cameral leonesa para que los consumidores sepan a dónde pueden dirigirse con sus bonos subvencionados al 25% por el Ayuntamiento leonés. La idea de Vega es ponérselo sencillo a los pequeños empresarios leoneses y "que nadie que esté interesado quede fuera".

No son dinero: no hay 'vueltas'

El regidor remarcó algo muy importante: que cada bono, hasta el máximo de 12 mencionado que puede pedir una persona con un DNI (aunque podría pedirlo otro miembro de la familia, por ejemplo, aportando otro DNI), es nominal e intransferible.

Y otra cosa no menos relevante: que los bonos no se podrán usar como si fueran dinero contante y sonante, de modo que hay que realizar un gasto por el importe total de 10 euros por cada uno porque si es inferior el establecimiento no dará en metálico vuelta alguna. "No se devuelve dinero si no se gasta todo", resumió Diez.

También, detallaron, se ha elegido el sistema que se ha considerado más seguro para asegurarse de que nadie que lo encuentre pueda usar un bono que se haya extraviado.

Algo menos de 2 millones circulando

En total, como resumen, ambas instituciones animaron a los leoneses, a los visitantes y a todos los comerciantes y hosteleros de la capital a sumarse a la iniciativa "ayudar a para la reestructuración económica" en lo posible, que al Ayuntamiento leonés le costará medio millón de euros, 500.000 euros, para poner en circulación total prácticamente 2 millones de euros de consumo. Bueno, en realidad algo menos, porque de estas cifras hay que detraer alguna partida para gastos del sistema, como la web, la cartelería y anuncios o el apoyo de colaboradores.