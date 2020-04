Puente cuestiona la ayuda de Almeida a Castilla y León: "No sé qué personal sanitario puede prestar un Ayuntamiento"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha cuestionado este miércoles el ofrecimiento de su homólogo madrileño, José Luis Martínez-Almeida, de enviar personal sanitario a Segovia y a Soria, dos de las provincias de Castilla y León con más dificultades teniendo para gestionar la crisis sanitaria del coronoavirus. "Me han sorprendido las declaraciones de Almeida porque yo no sé si el Ayuntamiento de Madrid tiene personal sanitario", ha dicho Puente en la primera rueda de prensa telemática desde que se decretó el estado de alarma en España.

Según el alcalde de Valladolid, la propuesta que hizo este martes Almeida en sus redes sociales de enviar una veintena de sanitarios de SAMUR-Protección Civil y otros tantos voluntarios del cuerpo que "se incorporarán próximamente al sistema sanitario en estas dos provincias", le ha sorprendido "desde el desconocimiento". "Nosotros no tenemos personal sanitario, por tanto no podemos prestar a ningún lugar. Entiendo que el alcalde estaba hablando en nombre de la Comunidad de Madrid. No sé qué personal sanitario puede prestar un Ayuntamiento a otro cuando no tenemos".

La solidaridad interterritorial está garantizada

El regidor vallisoletano ha explicado que de manera indirecta, la ciudad de Valladolid ya está aportando ayuda a otras provincias de la Comunidad gracias al hospital de campaña habilitado en la Feria de Muestras, que tiene como objetivo principal dar servicio a población de fuera de Valladolid.

"Valladolid es el lugar al que se pueden trasladar potencialmente a los enfermos de coronavirus", ha explicado. Así, según Puente, la solidaridad interterritorial en la Comunidad "está garantizada", y esta tiene que ser canalizada por la Consejería de Sanidad de Castilla y León. "Estamos abiertos a echar una mano a los territorios que la necesiten, pero lamentablemente no tenemos personal sanitario".