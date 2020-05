La escuela de pilotos FlyBy abandonará León en 48 horas si el Gobierno no desbloquea sus vuelos en el aeropuerto

"No podemos más, llevamos más de dos años reclamando una solución y ahora tenemos que acoger a medio centenar de alumnos de una escuela portuguesa que ha cerrado; si no se solventa que podamos instalar una base aérea en León tendremos que trasladarnos a otra ubicación con todo el dolor de nuestro corazón porque bien sabe todo el mundo que nos hemos empeñado en quedarnos aquí, pero la falta de soluciones prometidas por el diputado socialista Javier Alfonso Cendón puede provocar daños insuperables a nuestra empresa y más aún en estos tiempos de coronavirus".

El gerente de FlyBy School, Alex Álvarez, se mordía los labios al tener que explicar, tras una enorme lucha y empeño en seguir en León, que este lunes tendrá que decidir que su academia de formación deje la base por la que apostó desde un principio, hace cinco años contra viento y marea.

"Es que no me lo puedo creer. Es que es increíble que haya un aeropuerto como el leonés con decenas de trabajadores mano sobre mano y que, pese a las reiteradas promesas del Gobierno, no hayan incluido aún un párrafo, un sólo párrafo, en el convenio con Defensa que nos impide hacer las cosas por el libro; y en este sector no caben los subterfugios ni los chanchullos, hay que hacer las cosas con la normativa por delante y resulta que, en Burgos, Aena nos abre las puertas de par en par y encima nos ofrece instalaciones; hemos hecho todos los esfuerzos por quedarnos en León y nos echan, no se puede explicar de otra manera", se queja amargamente.

Un 'bloqueo burocrático' de un mero párrafo. Parece increíble, pero un mero párrafo impide que FlyBy School opere con todas las garantías en el aeropuerto de León, una instalación infrautilizada por Aena. Una situación que denunció esta escuela de pilotos en plena campaña electoral de las últimas elecciones generales de 2019, cuando llevaba más de un año el PSOE en el poder. Javier Alfonso Cendón, el cabeza de lista socialista –y profesor en la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León, donde se cursa el grado de aeronáutica– aseguró entonces que se solventaría en breve el problema.

Hoy, casi dos años desde que los socialistas están en ese Gobierno –y poco más de uno desde que Cendón y su compañera Andrea Fernández son diputados– y seis meses de aquella promesa, no ha habido avances pese a que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró que estaría resuelto en enero y hasta el presidente socialista de la Diputación, Eduardo Morán, anunció que se reuniría con el Ministerio de Defensa –encabezado por la también leonesa Margarita Robles– en febrero.

No es problema la crisis del coronavirus

Podría aducir el PSOE que la crisis de la pandemia de Covid-19 ha hecho imposible incluir ese sencillo párrafo de marras en el convenio entre Aena y el Ministerio de Defensa para que FlyBy School pueda operar en el aeropuerto de León. Pero este mismo partido de Gobierno ha demostrado con sus declaraciones que no ha sido así.

Los medios de comunicación leoneses, entre ellos ileon.com, publicaron el pasado 30 de abril la noticia de que confirmó por carta al alcalde de León, José Antonio Diez -que a su vez había reclamado por carta solución al problema el 21 de abril-, la "total disponibilidad" de Aena para que la escuela de pilotos Flyby School continúe realizando vuelos desde el aeropuerto de León, pidiendo al de Defensa cambiar el convenio para que la escuela de pilotos FlybySchool opere en el aeropuerto de León.

Incluso los apoyos de los demás partidos al proyecto, presionando en todo lo posible al PSOE para que no se pierda una empresa tecnológica –que incluso en estos tiempos del coronavirus, y haciendo una estimación a la baja de su presupuesto, cree que podría llegar a facturar seis millones de euros– cuya salida de León supondría una pérdida de varios millones al año para la ciudad sólo en alojamientos de sus alumnos de alto nivel de vida.

Y que se trasladaran los dos simuladores de vuelo que tiene instalados en el campus de Vegazana (el último el 9 de marzo) y se perdiera la oportunidad de que León albergue su base de mantenimiento de los 19 aviones que posee (los dos últimos comprados a primeros de abril en plena pandemia) y una futura escuela de mecánicos. En cinco años FlyBy tenía pensado facturar entre 30 y 50 millones de euros y alojar entre mil y dos mil alumnos en la ciudad.

Alumnos de la escuela de pilotos FlyBy en un simulador de vuelo en la Universidad de León. ileon.com

Pero el cierre de una escuela portuguesa de vuelo lo precipita todo. "Tenemos 55 alumnos portugueses esperando a retomar su formación con nosotros, y cómo no el lugar ideal para ellos sería León; pero no podemos volar. Es totalmente frustrante, es indecente. Es increíble. Y la cuestión es que si no se solventa el problema ya no es perder la posibilidad de ampliar sino que en estos tiempos de crisis si no lo hacemos ponemos en peligro la viabilidad de la empresa. Nos tenemos que ir, más cuando en otros lugares nos tratan como si fuéramos los reyes de Saba", confiesa Álex Álvarez. La compañía lo dejó claro en Twitter este sábado: o se solventa el asunto en 48 horas o adiós a León. Pero ha dado igual.

Si este lunes FlyBy School no tiene en sus manos el permiso "firmado oficialmente", abandonará su sueño de volar en León, una de las primeras bases aéreas militares de España. Que este año cumple cien años, todo un siglo de vuelos, que alberga la Escuela Básica del Aire (que celebró un cuarto de siglo en 2017 con una exhibición aérea aunque en realidad se forma a los mecánicos aeronáuticos militares desde los años 50) y que en los 40 fue la Escuela de Pilotos militar de España hasta que esta se trasladó a San Javier.