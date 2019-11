La lucha de Villaquilambre, la única ciudad española de más de 15.000 habitantes sin Educación Secundaria pública

El municipio leonés de Villaquilambre tiene, según el último padrón elaborado por el INE, 18.676 habitantes. Es el cuarto más poblado de León, tiene unos 2.400 menores en edad escolar obligatoria, tres colegios públicos pero ningún instituto. Es una de las reivindicaciones que acumula este pueblo -que tampoco cuenta con un centro de salud propio-, a seis kilómetros de la capital leonesa. Villaquilambre es el único municipio español de más de 15.000 habitantes sin Educación Secundaria pública. Villaquilambre y El Rosario (Tenerife) son los únicos municipios tan grandes sin institutos, aunque por lo menos El Rosario cuenta con un Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO), que llega hasta 4º de la ESO.

"Este curso se ha abierto una tercera línea en uno de los colegios. Pero no hay previsión de dónde irán en los próximos años", explica Miguel Fernández Llamazares, portavoz de la Plataforma 'Por un Instituto en Villaquilambre'. Este municipio, el más joven de León, lleva una década pidiendo un instituto público. La edad media en Villaquilambre es de 39,6 años. Es el único municipio -integrado por 10 pueblos y varias urbanizaciones- de León por debajo de los 40 años de media, mucho más joven que la capital leonesa, cuya población tiene, de media, 47 años. Los alumnos de Villaquilambre se tienen que matricular en dos institutos o en dos colegios concertados de la capital leonesa.

"El anterior gobierno nos decía que si hacían el instituto en Villaquilambre, peligrarían los centros de León", explica a este diario Fernández Llamazares, que hace dos años montó la Plataforma 'Por un Instituto en Villaquilambre'. Los padres de los alumnos realizaron una encuesta online a los zardinos. "El 60% de los padres que llevaban a sus hijos a la concertada les llevaría a un centro público si hubiera instituto", señala Fernández Llamazares, defensor de la Educación pública.

La Consejería de Educación, de nuevo dirigida por el Partido Popular, ha cambiado de criterio en la última semana. Ha enviado un escrito de petición de solar al Ayuntamiento de Villaquilambre para construir el instituto. En los próximos días está prevista una reunión del Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa con representantes del Ayuntamiento para ver las opciones que hay para comprar un terreno sobre el que edificar un IES.

La plataforma 'Por Un Instituto en Villaquilambre' exige un mínimo de seis clases de E.S.O., los dos cursos de Bachillerato y varios ciclos de Formación Profesional y espera que el centro que plantee la Junta de Castilla y León no excluya la educación secundaria postobligatoria, como sí ha hecho en municipios como Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde solo se imparte desde primero hasta cuarto de Secundaria.

El PP votó en contra de este instituto a finales del año pasado en el pleno de las Cortes de Castilla y León frente a los partidos de la oposición (PSOE, Podemos, Cs, UPL e IU), que se mostraron a favor. Entre los 'no' se encontraba el procurador 'popular' y exalcalde de Villaquilambre, Manuel García, que vuelve a ser alcalde del municipio leonés. Según aseguran desde el Ayuntamiento de Villaquilambre, votó por disciplina de partido y García no ha cambiado de postura. "La PNL no tenía una consignación presupuestaria. El PSOE hizo demagogia con la PNL y García no tuvo más remedio que votar con el PP", explican desde el consistorio, que insiste en que el PP local sí ha votado a favor del instituto en los últimos años.

En 2015, el Ayuntamiento de Villaquilambre aprobó por unanimidad una moción en la que se exigía a la Consejería de Educación "el compromiso de construcción y materialización de un nuevo Instituto que permita dar continuidad a la formación educativa del alumnado existente en los 3 centros públicos de enseñanza que existe en nuestro municipio".

Fue después un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un pacto con Unión del Pueblo Leonés (UPL), Ciudadanos y la formación independiente Vive Villaquilambre. Mañueco también se comprometió a renunciará a renunciar a la macroplanta de biocombustible prevista.

El exconcejal de UPL en Villaquilambre, Lázaro García Bayón, fijó entonces un plazo de seis meses para que la Junta de Castilla y León diera sus primeros pasos en la construcción del centro educativo y amenazó con promover una moción de censura para inclinar la balanza en favor del PSOE, como ya hizo en la pasada legislatura.

La plataforma defiende que garantizar el derecho a Educación pública en los pueblos es una manera de asentar población, puesto que así los alumnos no tienen que desplazarse por carretera en autobús, lo que puede empujar a algunos padres a mudarse o a no aceptar un puesto de trabajo en el municipio.

Otros pueblos de Castilla y León, con menos población sí cuentan con un centro público de Educación Secundaria, como Béjar (12.961 habitantes), Ciudad Rodrigo (12.513), Astorga (11.029), La Bañeza (10.307), Arévalo (8.069) y otros más pequeños como Navaluenga, con menos de dos mil habitantes.

El año pasado, la Junta de Castilla y León comenzó las obras de un colegio en La Cistérniga (9.049 habitantes), un municipio que también llevaba más de una década reclamando un centro de Educación Secundaria Obligatoria para los 200 alumnos que comenzarán, previsiblemente, el próximo curso.

Centro de salud

Villaquilambre tampoco tiene centro de salud a pesar del tamaño de su población y su dispersión. El presidente de la Junta de Castilla y León se comprometió también a construir un centro de salud para el municipio. El alcalde pretende ceder un terreno de 6.000 metros cuadrados para que la Consejería de Sanidad construya el centro con una inversión prevista de 2,3 millones de euros, compromiso sobre el que se reafirmó hace unas semanas el gerente de Salud y exconcejal en Villaquilambre, Manuel Mitadiel.