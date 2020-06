El PSOE de Castrocalbón aprueba con su mayoría absoluta una moción por autonomía leonesa

Castrocalbón (964 habitantes) se convierte en el trigésimo municipio de la provincia de León -tras San Esteban de Nogales-, en aprobar la moción que apoya la creación de la Comunidad Autónoma del Reino de León.

Los dos municipios pertenecen a la comarca de La Bañeza y en Castrocalbón gobierna el PSOE con mayoría absoluta (6 concejales por uno del Partido Popular) y se ha sumado "al grupo de municipios y pedanías que apoyan la moción que defiende una autonomía propia para las provincias de León, Zamora y Salamanca y que se somete a votación en entidades locales y consistorios", según informó este martes 'La Nueva Crónica'.

En este caso, lo que se sabe según algunas fuentes es que uno de los siete concejales no apareció al Pleno, y parece que fue el popular, con lo que se cumple una de las máximas de los ediles que no apoyan la moción: no aparecer por las sesiones plenarias.

Pese a las amenazas de 'consecuencias' de los partidos políticos mayoritarios en Valladolid y Madrid para los ediles que la apoyen, el resultado es que sólo el 25% de los representantes públicos municipales del PSOE se han opuesto a ella (y la mayoría vinculados a la Diputación de León de una forma u otra) y poco más de la mitad de los populares.

Con Castrocalbón, donde fue el PSOE el que presentó su propia moción autonomista –mientras en San Esteban de Nogales fue el mismo PP–, ya son 32 los municipios (si se suman los que lo aprobaron en las provincias de Zamora y Salamanca) que han apoyado la Autonomía para las tres provincias leonesas como indica el Artículo 2 de la Constitución Española.

La comarca de la Valdería ha sido protagonista con la aprobación también de la moción en varias juntas vecinales. La moción de 'León solo' comenzó el pasado año en la capital leonesa y se frenó nada más comenzar el Estado de Alarma. Se volvió a reactivar el 28 de mayo casi sin presencia de concejales leonesistas más que en Los Barrios de Luna con dos ediles, aunque decidieron la misma tres del PP.

En los demás municipios -Quintana del Marco, Santa Elena de Jamuz y San Esteban de Nogales- no tiene representación la formación leonesista, con lo cual se aprobaron las mociones autonomistas con votos del PP, del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos.