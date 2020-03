Un juzgado suspende el Pleno del Ayuntamiento de León por no hacerse de forma telemática

El juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de León ha suspendido de forma cautelar el Pleno extraordinario convocado para mañana mañana viernes del Ayuntamiento de León de forma presencial. Esto ha sucedido después de que el Grupo Municipal Ciudadanos haya interpuesto un recurso por no celebrarse de forma telemática amparándose "en la defensa de los derechos fundamentales de la persona" debido a la crisis del coronavirus COVID-19.

En unas declaraciones enviadas a los medios de comunicación, el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) ha criticado duramente la posición del grupo municipal de Cs asegurando que "genera un gravísimo perjuicio al funcionamiento y normalidad de este Ayuntamiento, tanto desde el punto de vista de la prestación de servicios como de la toma de decisiones en relación a la pandemia que ahora mismo nos ocupa".

El alcalde de León, @JADIEZLEON, asegura que el Ayuntamiento garantizará los servicios a los leoneses pese a la traba que supone la suspensión del pleno convocado para mañana tras el recurso del Grupo Ciudadanos que supone "un gravísimo perjuicio" para la gestión del Consistorio. pic.twitter.com/dQJFExoUgf — Ayuntamiento de León (@LeonAyto) March 26, 2020

José Antonio Diez afirma que "la ley impide que si no hay un reglamento orgánico interno de funcionamiento que así lo recoja debe ser el propio pleno el que de manera presencial adopte este acuerdo" y que en la sesión plenaria de mañana se pretendía aprobar precisamente eso, que se pudieran celebrar las comisiones y los órganos de Gobierno municipal de forma telemática: "Este pleno que habíamos convocado tenía como objetivo fundamental el que el Ayuntamiento pudiera celebrar todos sus órganos de manera telemática, y así que todos los actos que en ellos se pudieran acordar no pudieran ser recurridos por ninguna parte".

Sin embargo, el Real Decreto del Estado de Alarma por la Crisis del Coronavirus COVID-19, sí permite excepcionalmente la celebración de Plenos Telemáticos, sin perjuicios legales, como explica el blog 'No solo Aytos' en esta entrada.

Fuertes críticas al grupo de Ciudadanos

El alcalde socialista aseguró en una fuerte crítica al recurso presentado en los tribunales que impide la celebración presencial del Pleno de mañana viernes: "Como responsables públicos y yo en mi caso como alcalde acudimos todos los días a nuestros puestos de trabajo porque es nuestra responsabilidad, al igual que es la responsabilidad con nuestros servidores, nuestros servicios de limpieza, nuestra policía, nuestros servicios sociales que tienen que seguir prestando servicios. Yo creo que los representantes políticos con más motivo debemos así hacerlo. Y así lo ha hecho el partido Ciudadanos en otras ciudades donde sí lo ha hecho en otros plenos presenciales para adoptar acuerdos, o así lo ha hecho incluso miembros de esta Corporación del grupo Ciudadanos donde han acudido a comisiones, o incluso la propia portavoz ha acudido durante este estado de alarma a diversas comisiones a la Diputación de donde esta como diputada provincial".

"Por lo tanto es una irresponsabilidad, una traba más de parte del partido ciudadanos a la gestión de este Ayuntamiento. La ley lo dice claramente. Es necesario aprobarlo en un pleno no de forma telemática sino de forma presencial. Esa irresponsabilidad no puede ser celebrada nunca como una buena noticia sino todo lo contrario, ésto se aleja mucho de lo que las leonesas y los leoneses entendemos por lealtad institucional y política", continuó.

"Íbamos a celebrar un pleno donde se cumplían todas las normas básicas de la seguridad sanitaria imponen ahora y un pleno breve del que además de votar para celebrar los siguientes órganos telemáticamente llevábamos una declaración institucional sobre el coronavirus y modificaciones en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento importantes y fundamentales para acometer y prestar mejores servicios si más cabe en este momento", expuso Diez.

"Acatamos las decisiones judiciales, pero presentaremos recurso como no cabe otra manera. Es una lástima que una decisión de este tipo por un grupo político que no entiende la política sino que está preocupado constantemente por otras cuestiones va a suponer una traba a la propia gestión municipal. Lo demás pueden ser interpretaciones, sugerencias, pero la ley es muy clara al respecto. Seguiremos trabajando con más dificultades gracias al grupo Ciudadanos pero que no le quepa a los ciudadanos, a los ciudadanos de León, que el Ayuntamiento va a estar ahí; que sus servidores públicos seguimos siendo responsables y seguimos acudiendo y trabajando en beneficio de los propios leoneses y que hay otros que realmente no lo ven así y prefieren interponer otros intereses que no son los de todos los leoneses", terminó el regidor de León.

Ciudadanos reclama que todas las reuniones sean telemáticas

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León se congratuló en una nota de prensa de la suspensión del Pleno "dentro del marco de un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona",. Para ellos la decisión judicial "avala la petición de la formación naranja para que el acto se celebre de forma telemática y segura para todos los concejales y los trabajadores".

El miércoles 25 de marzo los cuatro concejales de Cs León presentaron un recurso, amparado en el artículo 23 de la Constitución ante el Juzgado de León reclamando la suspensión si éste se celebraba de manera presencial.

"El auto del juez viene a reconocer que no se aprecia que la suspensión pueda suponer perjuicio alguno para los intereses públicos. Al contrario, en el escrito de Ciudadanos se justifica que todos los intereses públicos aconsejan o exigen la suspensión del Pleno presencial para acordar su celebración telemática, planteamiento que se refuerza por el hecho de que el propio Ayuntamiento ha confirmado que tiene medios técnicos para poder hacerlo, tal y como están haciendo el resto de las administraciones y gobiernos", manifiestan en el comunicado.

"Es necesario tomar medidas y concienciar de la importancia de la situación actual. Por ello, Ciudadanos León vuelve a exigir la celebración telemática de este Pleno y de todos los órganos colegiados del Ayuntamiento. En este sentido, vuelve a llamar la atención porque se siguen recibiendo convocatorias para reuniones presenciales de otros órganos, donde se puede poner en riesgo la salud de los asistentes y los trabajadores del Ayuntamiento, donde ya se han producido positivos por el virus", critican a su vez.

"Por otra parte, la formación liberal ha vuelto a reiterar al equipo de gobierno la lealtad institucional y el respaldo de la formación a todas las medidas urgentes que se tomen o tengan que tomar desde el consistorio para frenar decididamente la propagación del coronavirus entre la población y el correcto funcionamiento del Estado de alarma en la capital", finaliza la nota.