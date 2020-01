Un perro suelto de raza peligrosa hiere en León a dos mujeres, una niña y ataca a los policías que lo retuvieron

Tres personas, dos mujeres y una niña, resultaron heridas este lunes en el centro de la capital leonesa por un perro de una raza potencialmente peligrosa mientras este caminaba sin atar y sin bozal, como es obligatorio, y tras lo cual incluso agredió a los policías locales de la Patrulla Verde que le recogieron y custodiaron.

El can era de la raza considerada oficialmente potencialmente peligrosa American Staffordshire y los hechos ocurrieron, según explica la Policía Local de León, sobre las 11.40 horas de este lunes, en el céntrico paseo de la Avenida Condesa de Sagasta en León capital.

Sobre esa hora, los agentes de la Patrulla Verde fueron requeridos por una mujer que había sido agredida por el animal, que se encontraba suelto. Los propios policías le aplicaron las primeras curas a esta mujer, tras lo que la acompañaron al ambulatorio médico situado en las inmediaciones en la misma avenida, donde fue atendida por profesional facultativo.

Tras esto, los policías iniciaron la búsqueda del perro, que finalmente fue localizado la zona del Paseo de Papalaguinda, es decir, a continuación de La Condesa en paralelo al río Bernesga, zona habitual de paseo de cientos de personas. Para cuando dieron con él, supieron que el animal había agredido a otra mujer y a una niña, así como a la perra que les acompañaba a ambas en esos momentos, la cual resultó malherida, según el parte de los agentes.

Incluso se consigna que el American Staffordshire también atacó a los agentes en el momento de custodiarle la Patrulla Verde, antes de que fuera trasladado a una clínica veterinaria bajo supervisión del veterinario municipal.

A continuación comenzaron las indagaciones para localizar al propietario del animal agresor, el cual fue localizado aunque no ha trascendido su identidad ni edad, únicamente que se le han realizado las correspondientes denuncias administrativas por el grave incumplimiento de la ordenanza municipal de León que obliga a observar una serie de medidas de seguridad importantes con este tipo de razas, las cuales en este caso no se cumplieron en absoluto. Está por ver si, además, el caso puede o no seguir una vía penal, dependiendo de que se haya formalizado denuncia de alguna de las personas damnificadas.