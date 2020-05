Puente reclama a la Junta que introduzca "elementos de corrección" para desescalar porque Valladolid duplica el número de test de otras provincias

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, asegura estar "desconcertado y preocupado" después de la reunión que han mantenido los alcaldes de Castilla y León con el Gobierno de la Junta. "Por una parte preocupado, por otra parte esperanzado y por otra des concertado", ha sentenciado en una entrevista en la televisión autonómica.

Según Puente su preocupación viene en relación a los criterios sanitarios que ha utilizado la Junta para iniciar la desescalada, después de que este fin de semana el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dijese que no había que continuar con el estado de alarma al mismo tiempo que la mayoría de la Comunidad estaba a Fase 0 de la desescalada.

El criterio por PCR "es poco equitativo"

Según el alcalde, que el criterio de número de positivos PCR por habitante sea igual para toda la Comunidad es "poco equitativo". "Si tenemos en cuenta que en la provincia de Valladolid se están haciendo 7,5 test PCR por cada 100 habitantes, frente a los 3,6 y 3,2 que se están haciendo en Burgos y en Palencia". Esto arroja, según el alcalde, un resultado de positivos "muy superior, aún cuando el índice de positivos por test realizados es el más bajo de toda la Comunidad". "En Valladolid hay un porcentaje de 12 positivos por cada 100 análisis PCR. Hay otros territorios, como Segovia, que están en un 27" ha sentenciado.

Según Puente, el número de test hechos en Valladolid duplica el que se hace en muchos territorios. Por tanto, el alcalde reclama "un mínimo de objetividad" y que se tengan en cuenta "algunos factores o elementos de corrección sobre los criterios", que permitan que pasen de fase quienes realmente pueden hacerlo y no "quienes hacen pocas pruebas y por eso tienen menos positivos".

El alcalde de Valladolid, además dice estar preocupado porque el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha explicado que la Comunidad va a continuar con el criterio de las áreas de salud y que luego, en la reunión, no han dejado claro si van o no solicitar el paso a segunda fase para toda la Comunidad Autónoma. "Por tanto no sabemos en qué situación vamos a estar el próximo lunes, y eso me preocupa".

El regidor ha criticado en la reunión que "no ha habido una sola aportación en todo este proceso de crisis por parte de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos. Ni un céntimo de euro ha llegado al Ayuntamiento de Valladolid ni a ninguno de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma". Las únicas partidas anunciadas por la Junta, ha abundado Puente, son "los fondos que el Gobierno de España habilitado".

Lo que ha hecho a Puente salir de la reunión con (cierta) esperanza, ha explicado, es que al menos ha servido para que la Junta "escuche las reclamaciones que estamos haciendo los municipios". "Que les haya servido para escuchar nuestra posición en relación con los criterios que como digo no están nada claros, y sobre todo que le sirva de toque de atención para que se pongan a trabajar y asuman la responsabilidad que les corresponde en la crisis".

Puente reafirma el papel de los Ayuntamientos

Según el alcalde de Valladolid todas las instituciones deben asumir su responsabilidad y contribuir en aquello que esté en su mano para luchar contra la COVID-19 y las consecuencias económicas y sociales. "Es indudable que al Gobierno de España le toca una parte importante e indudable que los ayuntamientos les toca una parte activa. La pregunta que yo le lanzaba el presidente [Mañueco] es si la Junta no tiene ninguna contribución que hacer", ha relatado.

"Yo creo que tiene que hacerla y tiene que hacerlo cuanto antes porque no podemos continuar con incertidumbres. No podemos continuar sin apoyo económico y necesitamos la ayuda de la Junta de Castilla y León. Que asuma el papel que le corresponde con una administración tan importante", ha explicado.