El rechazo de Vox al acuerdo del resto de grupos para luchar contra la COVID abronca el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid

Vox contra todos, todos contra Vox. El segundo Pleno telemático de la historia de Valladolid, en el que se ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos (salvo la formación de Santiago Abascal en la ciudad) para dotar al grupo de trabajo formado entre el Equipo de Gobierno y oposición de la capacidad de adopatar medidas durante la pandemia y destinar los 25 millones de euros de los remanentes municipales a la lucha contra los efectos de la COVID-19, se ha convertido en un debate bronco, entre acusaciones de mentiras y desalificaciones.

El único edil de Vox, Javier García Bartolomé, ha acusado al resto de grupos municipales de expulsarle del grupo de trabajo por haberse negado a aprobar la moción institucional si no se debatía en el Pleno. Bartolomé ha señalado a la presidenta del PP de Valladolod, Pilar del Olmo, de ser quien propuso apartarle de dicho grupo, a pesar que Del Olmo ha reiterado que fue el edil de Vox quien se apeó del mismo al no aceptar el funcionamiento: firmar primero la moción y aprobarla en el Pleno después. "Cómo puede tener tanto rostro, fue usted quien dijo que se excluyera a Vox", le ha espetado el edil.

Para García Bartolomé, el único fin del acuerdo firmado por los grupos es el de "hacerse la foto para abrir los telediarios", y ha criticado con dureza la posición de PP y de Ciudadanos a quienes ha acusado de renunciar a su papel de oposición para "echarse en brazos del PSOE". El edil de Vox ha pedido a los concejales del PP "un poquito de dignidad", porque el alcalde insulta todos los días a su partido, mientras los 'populares' vallisoletanos han pactado con él. "No se preocupen, si no van a ejercer ustedes de oposición ya nos ocuparemos nosotros", ha rematado.

El alcalde ha intervenido para defender a la edil 'popular' de las acusaciones de García Bartolomé, y ha acusado al concejal de Vox de mentir varias veces durante su exposición. Según el regidor vallisoletano, sobre la expulsión de Vox del citado grupo de trabajo lo único que dijo Del Olmo es que quien no aceptase "las reglas del juego" no podía seguir en el partido. "Si quiere formar parte del grupo tiene que aceptar las reglas básicas", ha sentenciado. Los concejales de Valladolid Toma la Palabra, PSOE, PP y Ciudadanos han criticado también la postura del edil de Vox.

En su turno de réplica, la presidenta del PP de Valladolid, le ha acusado de querer sacar tajada de la polémica: "La dignidad no es ponerse la bandera detrás cuando hay focos o dividir para sacar rédito político", ha dicho en referencia a que el concejal de Vox intervenga, desde su casa, con la enseña nacional y un crespón negro. Pedro Herrerlo, del PSOE, ha asegurado que Bartolomé no ha querido sumarse porque en su partido han puesto por delante "poder seguir diciendo tan a gusto 'Pedro el Sepulturero' a trabajar en un proyecto común". "El resto de grupos políticos podemos sentirnos orgullosos de esta foto, en la que usted no está porque no le ha dado la gana", ha expresado.

Martín Fernández Antolín, de Ciudadanos, le ha afeado que quiera imponer sus reglas ahora, "delante de los focos", y de haber olvidado que pudo contribuir a establecer las reglas en su momento. "Usted no es una víctima, usted va a ser el victimario de miles de vallisoletanos", le ha espetado. El edil de VTLP y teniente de alcalde, Manuel Sarabia, también ha lamentado el rechazo de Vox a participar. "Lo que estamos aprobando hoy es un paso más en el esfuerzo de la ciudad de Valladolid para afrontar una realidad insólita".

Con todo, el más crítico ha sido el propio alcalde, quien ha afirmado que durante este curso político le había sorprendido la moderación del edil de Vox, "viendo la formación política a la que pertenece". "Hoy nos ha mostrado usted su verdadera cara. Entre usted y el señor Herman Tersch no veo ninguna diferencia". Sobre la posición de García Bartolomé sobre que el uso de todos los fondos disponibles para luchar contra la COVID-19 es "ilegal", Puente ha declarado que la afirmación es "fruto del desconocimiento". "Estamos perfectamente legitimados para utilizar los remanentes".

Finalmente la moción conjunta ha sido aprobada por el resto de grupos. Vox ha rechazado un punto de la misma relativo al uso de los remanentes y al grupo de trabajo y ha votado a favor o se abstenido en el resto de puntos. Puente ha agradecido la posición de todos los grupos y ha dicho que estudiará la propuesta de Pilar del Olmo de decretar el luto oficial en la ciudad antes de llegar a fase 1 como ha propuesto el Gobierno: "Merecen ustedes una compensación", le ha dicho.