Vox participa en el Día de la Mujer en Valladolid pero reprocha que el manifiesto está "ideologizado"

Vox ha participado en el acto principal del Ayuntamiento de Valladolid por el Día de la Mujer a medias. El único edil de la formación, Javier García Bartolomé, ha estado presente en los discursos de la jornada, pero no se ha sumado a la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias como sí han hecho varios concejales de todos los partidos con representación municipal.

En una rueda de prensa previa, García Bartolomé ha explicado que su partido no iba a participar en la lectura del manifiesto "porque no compartimos ni la forma ni el fondo". El edil ha criticado que el equipo de gobierno les enviase el discurso de la FEMP por email y que no les dejase proponer ninguna modificación. "Se nos pide nuestra adhesión incondicional a un documento ideologizado".

"Estamos radicalmente a favor entre la igualdad de hombres y mujeres. Creemos y luchamos por que tengamos los mismos derechos y obligaciones", ha explicado ante los medios. El concejal, en una declaración que parecía calcada de un argumentario de Vox, ha asegurado que desde su partido rechazan "la supuesta discriminación sistemática que la progresía quiere hacer ver en España".

Preguntado sobre los aspectos que rechazaba del manifiesto, García Bartolomé ha criticado que el documento se hablaba de las mujeres y hombres "como si no tuviéramos ya los mismos derechos". Acto seguido ha criticado la guía municipal sobre igualdad en las escuelas, que a su juicio "pone a los hombres como si fuéramos violentos poco menos que genéticamente". "Dejad a los niños que quieran como quieran. no los adoctrinemos. Pensamos que el fin es correcto, conseguir la igualdad efectiva, pero diferimos en cómo conseguirlo. Que tendencia a la violencia y a dirigirla hacia las mujeres".