Los trabajadores de atención a personas con discapacidad psíquica de Valladolid improvisan batas con sacos de basura ante la falta de EPIs

Trabajadores del centro de atención a personas con discapacidad psíquica (CAMPYCO) de Valladolid, que atiende 140 personas con discapacidades psíquicas en la calle Pajarillos, se han plantado y han reclamado el cumplimiento de protocolos de actuación y material de protección (EPIs) suficientes, para poder hacer frente al riesgo del contagio del coronavirus.

Los empleados improvisaron este jueves un acto de protesta con aplausos y zapatazos en el suelo hasta que el director del centro habló con ellos. "Le pedíamos información, que tranquilizara a la plantilla, y le exigíamos protocolos y el reparto de material suficiente y adecuado para prevenir contagios, en un centro en el que los usuarios son de alto riesgo, con diferentes patologías asociadas, como las respiratorias. Los propios trabajadores podríamos contagiar y generar un foco muy grave", ha explicado una empleada, que ha trasladado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) esta situación y preocupación.

"Guantes sí tenemos, pero ni mascarillas ni equipos de protección. Y el director dijo que solo tenía 500 mascarillas para cuando tengamos algún caso positivo. Pero hay que tenerlas precisamente para evitarlo", asegura a eldiario.es la responsable de Acción Sindical de la Unión Provincial de CSIF Valladolid, Nuria Muñoz, que explica que el centro ya tiene dos posibles casos de coronavirus.

Las empleadas dicen que no se están respetando unas distancias mínimas, ya que el espacio de las instalaciones es insuficiente y se trabaja con los usuarios "muy juntos, por no hablar de hacinamiento". Asimismo, indican que hay dos usuarios aislados, "pero no tenemos habitaciones preparadas, ni sabemos qué hacer o cómo actuar".

"Hasta ayer, los 140 usuarios comían en el comedor todos juntos... No cuentan con mascarillas, batas o gafas suficientes. La maestra de taller del centro ha tenido que improvisar unas batas con los sacos de basura estos grandes, porque no tenemos un tejido apropiado", señala Muñoz, que también insiste en que este centro no es sanitario sino asistencial. "Tenemos un médico y siete enfermeros para todos los turnos, mañana tarde y noche", indica.

CSIF lamenta la "impotencia" en la que están trabajando las plantillas del CAMPYCO de Valladolid y del resto de centros similares destinados a la atención de persona con discapacidades, porque están trabajando "sin el material de protección suficiente, trabajando con personas que requieren un trato y un contacto directo, para cuidarlas adecuadamente".

Varias trabajadoras del CAMPYCO de Valladolid denuncian que los protocolos, además de llegar tarde, no se cumplen, y que las visitas se restringieron o suspendieron el pasado fin de semana, "cuando el problema de la propagación del contagio del coronavirus llevaba muchos días". Muñoz insiste en la importancia de cumplir con el protocolo para evitar los contagios y no colapsar los hospitales y se pregunta si los centros "no han aprendido nada" después de la pandemia de la Gripe A. "Aquí se detectado 38 casos hasta que instauraron el protocolo. ¿A qué tenemos que esperar esta vez? ¿No hemos aprendido nada?", lamenta. La responsable sindical también destaca la importancia de que los empleados no se contagien, para lo que necesitan medidas de protección. "Si también enferman los trabajadores, ¿quién atiende a estas personas, que necesitan mucha ayuda?", se pregunta.

La responsable de Acción Sindical de la Unión Provincial de CSIF Valladolid presentó hace días un escrito reclamando protocolos y material de protección para el CAMPYCO ante la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, en el que alertaba de la situación en la que estaba trabajando el personal, sin respetarse unas condiciones mínimas de seguridad.

CSIF urge a la Junta y al Gobierno que aporten los protocolos, el personal -incluso medicalizando centros-, y el material de protección suficiente para evitar la expansión de focos de contagio en los centros asistenciales sociales, con usuarios y residentes más vulnerables. CSIF reitera que son muchas las quejas que está recibiendo de trabajadores afiliados de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.