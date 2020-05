Estos son los requisitos sanitarios que impone la Junta de Castilla y León para desescalar

El grupo de trabajo de la desescalada de Castilla y León, dirigido por el vicepresidente, Francisco Igea, ya ha definido los criterios epidemiológicos y sanitarios para avanzar en la desescalada. Serán criterios "conservadores y flexibles", según ha señalado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, este miércoles. "Dividir por zonas básicas de salud permite que podamos ir en pasos distintos. Si no, tardaríamos mucho más", ha insistido la consejera, que esta tarde remitirá la lista de zonas propuestas al Ministerio de Sanidad. Estos son los criterios:

Incidencia acumulada en los últimos 14 días: Se tendrán que detectar tres o menos casos confirmados por PCR por cada 10.000 habitantes para "que se demuestre una proyección hacia la disminución de casos".

Incidencia acumulada en los últimos 7 días: Se tienen que detectar uno o menos casos confirmados por PCR por cada 10.000 habitantes.

Número de pruebas de PCR: El número de PCR realizadas en la zona entre el número de casos sospechosos debe ser de más de dos PCR por caso.

Las zonas que se vayan a plantear, además, deben tener un médico por cada 5.000 habitantes, protocolos de formación en los centros de salud para los profesionales, protocolos y un plan para asegurar el manejo de residencias de personas mayores, Equipos de Protección Individual "suficientes", información sobre la inclusión en la desescalada recibida por los coordinadores de los centros y capacidad suficiente de camas hospitalarias y de cuidados intensivos.

De esta forma, la Junta aspira a "incrementar el número de zonas de forma segura, flexible y progresiva". Se mantiene, eso sí, la apuesta por las zonas básicas de salud par avanzar salvo en el caso de las grandes ciudades, que pasarán de fase de forma conjunta porque la desescalada por barrios no es factible.

La situación epidemiológica va "mejorando", ha indicado la consejera. Sin embargo, los datos de nuevos casos de coronavirus diarios son similares a los del 20 de marzo, "cuando iniciábamos un despegue absolutamente terrible", por lo que continúa siendo necesario mantener el confinamiento.

"Hemos optado por la cautela, por abordar una crisis sanitaria con criterios epidemiológicos y sanitarios". Casado ha acudido al refranero y ha recordado el dicho: 'Vístame despacio que tengo prisa'. "Si damos pasos en falso, probablemente tengamos que llevar a la Comunidad a la casilla de salida. Vamos a ser pacientes, vamos a ir poniendo bien en firme nuestra situación epidemiológica para hacer las cosas bien", ha defendido.

26 zonas ya en la fase 1

En Castilla y León hay 26 zonas básicas de salud en la fase 1, y esta tarde la Consejería remitirá esta tarde su propuesta para que más zonas básicas de salud avancen en la desescalada a partir del próximo lunes 18 de mayo. Este jueves se reunirán el equipo autonómico y el del Ministerio. Preguntada por este asunto en numerosas ocasiones, la consejera ha reiterado a la prensa que hasta mañana no se hará pública la lista. Casado no ha avanzado si habrá alguna provincia entera o capital entre las elegidas, aunque en principio esto no coincide con la propuesta que ha planteado la Consejería.

Verónica Casado ha insistido en que pasar a la fase 1 no supone "normalidad" ni permite saltarse el confinamiento. "No podemos ir todos juntos a los bares, de ninguna de las maneras", ha remachado. La consejera ha puesto el ejemplo de rebrote en Corea con un enfermo que, en una noche de fiesta, contagió a 80 personas, lo que ha supuesto que ahora 3.000 personas han tenido que ser rastreadas como parte de la vigilancia epidemiológica.

Con esta estrategia, la Junta espera alcanzar un "equilibrio" y "cierto nivel de seguridad para empezar a caminar". Si la desescalada es "precipitada", luego será "mucho más lenta", ha remachado Casado, que aspira a desescalar ahora "de manera tranquila y pausada" para después "poder correr más".