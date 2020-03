Las residencias de Castilla y León suman 1 de cada 10 casos positivos por coronavirus en la comunidad

Las residencias de Castilla y León suman 1 de cada 10 casos positivos en coronavirus. Sanidad ha confirmado 1.147 contagiados en Castilla y León, 121 casos de los cuales se han detectado en las residencias de ancianos y de personas con discapacidad.

La consejera de Familia y Servicios Sociales, Isabel Blanco, ha asegurado que se quejó ante el vicepresidente y el ministro de que no había equipos suficientes para las residencias de mayores y personas con discapacidad. "Sabemos que hay escasez de personal en los centros", ha afirmado, que ha planteado la posibilidad de reforzar estos equipos con personal no formado pero con experiencia en cuidado y atención de personas dependientes cuando no queden demandantes de empleo formados. "Las residencias que lo necesiten, que se dirijan al Ecyl o a voluntarios". Blanco ha señalado que hay 702 residencias de mayores con 47.794 plazas y 110 centros de personas con discapacidad con 5.229 usuarios.

Una persona que está en residencia debería quedarse allí hasta superar la situación. Se han creado 'equipos Covid' en los que haya un internista (intensivista), un médico de familia y otro de paliativos (si un para no movilizar a los residentes. "El objetivo es hacer en las residencias lo mismo que haríamos en un hospital", ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado. "Son profesionales que se van a desplazar a las residencias con problemas de asistencia para dar los mejores cuidados".

Si se producen casos, se aislará al paciente y si hay muchos casos se producirá el aislamiento global de la residencia. La consejera de Familia ha indicado que en el caso de los centros públicos se está reforzando el personal de centros de estancias diurnas o unidades de evaluación. En el caso de los centros privados, con problemas para encontrar personal, les estamos poniendo en contacto con el Ecyl o con voluntarios.

La consejera de Familia ha afirmado que su único objetivo es que las personas mayores "estén bien" y ha llamado a evitar que haya bulos. "Hablamos de personas que tienen familia, que no puede estar con ellos ahora mismo. Debemos transmitir la máxima serenidad y tranquilidad", ha pedido.

Blanco ha mencionado a los fallecidos en Los Royales (Soria). Desde el 1 de marzo han fallecido 11 personas, y solo una con coronavirus. "La mortalidad de las personas mayores es algo habitual por sus características y patologías", ha señalado la titular de Familia. "El año pasado, de 196 plazas en la residencia de Los Royales fallecieron 38 personas, con especial incidencia los primeros y últimos meses de año por las características epidemiológicas y climáticas de estas personas", ha subrayado Blanco, que pide relativizar los datos.