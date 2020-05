El proveedor chino restituirá las mascarillas defectuosas tras la retirada de 20.000 unidades en Castilla y León

El proveedor chino que envió una partida de 20.000 mascarillas defectuosas a Castilla y León ha mostrado su compromiso de restituirlas a la "mayor brevedad posible", según ha señalado este lunes la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Después de la Junta de Casyilla y León retirara 20.000 mascarillas e inmovilizara cautelarmente más de un millón de unidades de otros modelos de mascarillas, el proveedor contestó este domingo. Sanghai Huanbiao Imp And Exp. Co, Ltd. comunicó su intención de restituir el producto "a la mayor brevedad posible".

De todas formas, cuando lleguen las nuevas mascarillas, los órganos pertinentes las volverán a analizar para verificar su validez a pesar de que vengan acreditadas por una certificación de la provincia de origen "Vamos a ser extremadamente cautelosos y no creernos ningún certificado por muy oficial que sea", ha advertido Casado.

Más Zonas Básicas de Salud

Esta semana se presentarán más Zonas Básicas de Salud que puedan incorporarse a la fase 1 en el próximo periodo habilitado. A las 14 zonas que no entraron la pasada semana en plazo se sumarán otras que lleven siete días sin casos nuevos, según ha avanzado la titular de Sanidad.

La consejera ha apostado por la "prudencia" y avanzar "sobre seguro" para evitar los repuntes. "Esto no es una carrera, no gana quien llega antes fase 3, sino el que se puede avanzar sin riesgo", ha señalado Casado.

En las zonas que ya han pasado a la fase 1 se verá "la capacidad del sistema sanitario para hacer la vigilancia epidemiológica". "Si tenemos esa buena capacidad para aislar, podremos valorar que haya 2 casos por cada 10.000 casos y nos permitan cambiar de fase", ha avanzado la Consejera.

Pero para que se aplique este criterio, los próximos días son claves: tiene que cumplirse el requisito sanitario de poder aislar a los nuevos casos que puedan surgir. "Si no lo podemos hacer, iremos más despacio". "La economía se hunde si pasamos a fase de transmisión comunitaria, si hay un rebrote sí habrá un hundimiento, tenemos que ser cautos y tener criterios epidemiológicos y sanitarios", ha alertado.

En cualquier caso, ha insistido Verónica Casado, los criterios para la desescalada serán "sanitarios". "Tenemos que dar una respuesta sanitaria a una crisis que es sanitaria", ha remachado.

Además, Verónica Casado ha destacado la necesidad de incrementar los bancos de sangre ahora que se está "normalizando" la actividad de los hospitales. Concretamente, Castilla y León necesita sangre de tipo A+, A- B- 0-, AB+ y AB-.