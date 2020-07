El líder socialista considera "gravísimo" e "intolerable" que Mañueco ponga en peligro el Diálogo Social

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, consideró hoy que "alguien que pretende gobernar la Comunidad no puede incumplir la palabra dada". Una vez más, sostuvo, Mañueco "demuestra que no cumple lo que promete ni lo que firma, no tiene palabra".

"Lo que ha hecho hoy la Junta de Castilla y León, el PP y C’s, al recortar las ayudas a los trabajadores que se encuentran en un ERTE, es gravísimo", aseguró tras comprobar que lo pactado en el seno del Diálogo Social con sindicatos y patronal no se cumple y se recorta notablemente de manera unilateral.

Tudanca suscribió lo que los agentes sociales han considerado como una "agresión sin precedentes" al Diálogo Social, una de las señas de identidad de nuestra Comunidad.

Se trata, de nuevo de un incumplimiento de la palabra dada" por el señor Mañueco, pero, en este caso, agravado porque la Junta deja "abandonados" a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra "en la peor crisis y la peor situación de nuestra historia".

Tudanca volvió a criticar, como lo hizo en el pasado Debate sobre Política General de la Comunidad, que los trabajadores de esta tierra no sólo no han recibido aún ni un euro en ayudas, sino que ahora recortan las pocas ayudas comprometidas, incumpliendo lo acordado. Es intolerable".