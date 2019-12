CSIF arremete contra el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León y pide más enfermeros para cumplir con la ratio europea

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura que Castilla y León necesita más de 4.650 profesionales de Enfermería, para tener la ratio de la media de Europa por cada 1.000 habitantes, que es de 8,8 enfermeros, cuando en la Comunidad es de 4,3. De esta manera, CSIF sale al paso de unas recientes declaraciones del presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León, Alfredo Escaja, en las que sugería que el número de enfermeras del Sacyl es suficiente. El sindicato independiente califica de "bochornosa" esta afirmación.

Tras una reunión celebrada con la Gerencia Regional de Salud, Escaja apuntó -sorprendentemente- que no había una carencia de profesionales de Enfermería en el SACYL, en particular en la atención especializada, indicando que no hay un problema de número de enfermeras sino de distribución, que no es la adecuada.

Para CSIF, resulta increíble que el máximo representante de los profesionales de Enfermería en Castilla y León haga estas afirmaciones, a la vista de la demostrada y contrastada precariedad y falta de personal de este colectivo, que en Castilla y León tiene una de las ratios por paciente más baja de Europa.

CSIF reitera que "difícilmente se puede garantizar el nivel de calidad asistencial suficiente, en hospitales y centros de salud, si la Junta no aporta el número de enfermeros acorde a la media europea recomendada".

CSIF recuerda que es en la Mesa Sectorial de Sanidad, y no en la llamada Mesa de la Profesión Enfermera, en la que está el Consejo General de Colegios de Enfermería, donde se defiende la profesión y a sus profesionales, para evitar cuestiones como la implantación de la Gestión de la Demanda Urgente, que perjudica a la enfermera y que CSIF rechazó en su día. CSIF remarca que "el día a día está demostrando que nuestro sindicato está defendiendo la profesión de Enfermería ante la Administración, desde una perspectiva global de la atención sanitaria de los ciudadanos".