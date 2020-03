El Centro de Hemodonación de Castilla y León pide que los ciudadanos sigan donando sangre

Las medidas especiales que se están tomando en Castilla y León para hacer frente a la pandemia de Covid-19, no deben impedir la actividad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl). Por lo que se pide a los ciudadanos que sigan donando con normalidad.

En la Comunidad se necesitan 450 donaciones de sangre diarias para poder cubrir las necesidades de componentes sanguíneos de los centros asistenciales. Y la situación sanitaria actual no impide que sigan ocurriendo situaciones de emergencia que requieren de transfusiones de urgencias, ni que siga existiendo demanda de componentes sanguíneos derivada de la actividad hospitalaria o de los tratamientos de pacientes oncológicos, con hemorragias u otras patologías.

Muchas de las colectas programadas se han tenido que anular por estar previstas en universidades, empresas, ayuntamientos… Y, en consecuencia, debemos recordar que la “Donación de sangre nunca para” y que necesitamos, de forma especial, la solidaridad de los ciudadanos.

Proceso completamente seguro

Ante esta petición se recuerda y garantiza que la donación de sangre es un proceso totalmente seguro, en el que únicamente están implicados profesionales sanitarios que conocen perfectamente las medidas de precaución a tomar. Teniendo en cuenta, asimismo, que el resto de personas que acuden a donar no son pacientes, sino personas altruistas y sanas que no presentan síntomas de coronavirus, no han viajado a zonas de riesgo, ni han estado en contacto con casos confirmados.

También hay que recordar que todos los materiales utilizados en el proceso son desechables y de un solo uso. Y que los espacios habilitados para la donación son totalmente seguros y se están alejando de los espacios que atienden enfermedades. Los puntos fijos de donación ya no están, temporalmente, situados en los complejos asistenciales ni en los centros de salud. Y se dará especial protagonismo, durante la duración de la pandemia, a las tres unidades móviles de donación de las que se dispone en Castilla y León.

El objetivo es que todas las provincias dispongan de la presencia de las unidades móviles dos o tres días por semana. Los ciudadanos pueden contar también con la sede del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para acudir a donar, así como de otros puntos fijos de donación que se habilitarán para ello.