El Consejo de Seguridad Nuclear propone sancionar a la central nuclear de Garoña (Burgos) por incumplir la protección radiológica

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica que abra un expediente de infracción a Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) por infracción leve.

Según el organismo regulador se ha incumplido de manera "reiterada" el manual de protección radiológica de la central nuclear que se encuentra en situación de cese de explotación.

La planta, según el CSN, incumplió este manual en lo relativo a las responsabilidades del programa ALARA (acrónimo de los términos en inglés As Low As Reasonably Achievable). Si bien, se considera infracción leve porque no ha tenido repercusión en la seguridad de las personas, del medioambiente o de la instalación.

Además, añade que el incumplimiento quedó constatado en una inspección que se realizó en marzo del año pasado en la que el CSN identificó diversas desviaciones en el objetivo anual de dosis colectiva que no resultaban acordes con la planificación. Asimismo, se constató que no se habían abierto registros en el programa de acciones correctoras para reconducir ese objetivo anual de dosis.

Durante el pleno del Consejo también se ha aprobado una Instrucción de Seguridad (IS-44) sobre los requisitos de planificación, preparación y respuesta ante emergencias en instalaciones nucleares y una tarjeta de identidad profesional de los inspectores del cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

En la IS-44 se recogen los aspectos fundamentales que deben seguir los titulares de las instalaciones nucleares españolas para gestionar de forma adecuada una emergencia en cada una de las fases de vida y mientras almacenen material nuclear en sus instalaciones.

Con esta nueva IS no se busca suplir ninguna laguna normativa, sino consolidar en un único documento todos los apartados que permiten una adecuada gestión de emergencias en el interior de las instalaciones nucleares.

Las instrucciones de seguridad son normas de seguridad nuclear y protección radiológica de carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de aplicación, una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la propuesta para crear una tarjeta de identidad profesional de los inspectores del cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. El documento permitirá identificar y acreditar de los inspectores del CSN así como su carácter de agentes de la autoridad en las instalaciones inspeccionadas.