Las rachas de viento de más de 100 km/hora obligan a intervenir en cuatro carreteras de Segovia

Las fuertes rachas de viento que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora han ocasionado "múltiples daños" en las infraestructuras segovianas y han obligado a los equipos del Área de Acción Territorial de la Diputación a intervenir en cuatro carreteras para retirar maleza, ramas e, incluso, algún tronco.

Según han informado desde la Institución provincial, tras los avisos de la Guardia Civil los equipos de la Diputación han trabajado a lo largo de la madrugada para retirar ramas y árboles caídos en la Travesía de Hontoria, en la carretera que va desde Ortigosa del Monte hasta Otero de Herreros, en la Travesía de Valdeprados y en la carretera de El Espinar a la N-603.

No obstante y según ha confirmado el diputado titular del Área, Basilio del Olmo, no ha habido que lamentar excesivos daños y el tráfico por estas carreteras provinciales no se ha visto interrumpido ya que las vías estaban en un estado adecuado para su tránsito a primera hora de la mañana.

Aunque ya durante la madrugada el viento ha tendido a amainar y no se espera que a lo largo del día de hoy se reactive, los equipos de la Institución provincial están avisados y preparados para los próximos días, en los que, según las previsiones de la AEMET, podría volver a intensificarse, especialmente en la tarde del jueves.