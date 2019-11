La Policía y la Diputación de Valladolid detectan 29 viviendas turísticas ilegales en la capital vallisoletana

El delegado de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos, ha presidido la reunión de coordinación con la Policía Nacional para actuar contra la clandestinidad de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Apartamentos Turísticos (AT) ya que se han detectado 29 anuncios en situación ilegal en la plataforma Airbnb en la capital vallisoletana.

Con estos datos, se continuarán las acciones conjuntas para su localizar y regularizar estos establecimientos o imponer sanciones, tanto desde la administración turística como desde la propia Policía Nacional.

Según los datos facilitados por la Delegación de la Junta, desde febrero de 2015 hasta octubre de 2019 se han inscrito en el Registro de Turismo (RETU) en Valladolid capital ocho complejos de apartamentos turísticos con 49 unidades, que suponen 144 plazas. Igualmente, desde febrero de 2017 hasta octubre de 2019 se han inscrito en el RETU de la capital vallisoletana 112 viviendas, que suponen 55 plazas.

De las investigaciones en la página de Booking se ha comprobado que todos los alojamientos anunciados figuran en el Registro de Turismo, y en 'Homeaway' solo se han detectado tres que no lo están y es en la web de 'Airbnb' en la que se detecta un mayor número de alojamientos que no están inscritos en el Registro, y en todos los casos se trata de alojamientos completos y no por habitaciones.

En la campaña que se realizó en junio de 2018, se detectaron en la página de Airbnb unos 170 anuncios de alojamientos turísticos correspondientes a Valladolid, de los cuales 78 no figuraban inscritos en el Registro de Turismo, por lo que a través de la propia página se intentó contactar con los titulares. El resultado fue que la gran mayoría solicitaron el alta en el Registro de Turismo o retiraron la publicidad y sólo se mantuvieron en la misma situación 14 de ellos.

Actualmente, y después de la última reunión de coordinación, celebrada hoy, se han detectado 29 anuncios en situación ilegal en la plataforma Airbnb en la capital vallisoletana. En este tiempo se ha sancionado a tres VUT y a un AT, de 21 unidades y 42 plazas de alojamiento, por realizar la actividad turística sin haber presentado la Declaración Responsable.

En junio de 2018 se encontraban inscritos en el Registro de Turismo, en Valladolid capital, 39 Viviendas Turísticas (VUT) y 3 Apartamentos Turísticos (AT). Como resultado de las labores de investigación, a fecha actual los inscritos son 112 VUT, que suponen 555 plazas de alojamiento; y ocho AT, con 49 unidades de alojamiento, que suponen 144 plazas. En total, ha habido 73 nuevas altas de VUT (un 187 por ciento) y 5 de AT (un 166 por ciento).