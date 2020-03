El rector de la Universidad de León tacha de "irresponsables" a sus homólogos de Salamanca y Valladolid por cerrar sus universidades antes de que la Junta lo ordene

"Creo que no es responsable hacer lo que han hecho [los dos rectores de la Universidad de Salamanca y Valladolid], y así se lo diré a mis colegas", ha señalado el rector de la Universidad de León (ULE), Juan Francisco García Marín, después de que la UBu y la UVa hayan cancelado las clases de forma unilateral.

"Ante emergencias de este tipo tiene que haber una voz única y los demás ciudadanos tenemos que cumplir esas normas. Si cada uno va a nuestro aire... Lo más importante es que se mantengas esas directrices, estemos más o menos de acuerdo", ha señalado Rivero, que ha revalidado su mandato en las elecciones universitarias que se han celebrado este jueves.

El rector de la universidad leonesa ha pedido "un poco de disciplina". "No podemos ir por libre. No se puede cerrar la universidad y dejar los colegios abiertos, y no se puede cerrar la universidad y no poner restricciones de transporte. Hay que ser cuidadosos".