La venta de cigarrillos en Castilla y León retrocede un 48,42% en quince años, desde la aprobación de la Ley Antitabaco

Las ventas de cigarrillos han retrocedido un 51,61% en quince años, desde 2005 hasta 2019, es decir, desde la aprobación de la Ley Antitabaco, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos que establece una disminución del 48,42% en Castilla y León.

En concreto, la comercialización de cigarrillos pasó de 4.634,97 millones de cajetillas en 2005 a 2.242,9 millones de cajetillas en 2019, con descensos en todas las comunidades autónomas, lideradas por Andalucía (-57,15%), Baleares (-55,85%) y País Vasco (-53,73%).

Por detrás se sitúan Comunidad Valenciana (-52,96%), Cataluña (-51,95%), Extremadura (-50,19%), Navarra (-49,48%), Murcia (-48,68%), Asturias (-48,65%), Castilla y León (-48,52%), Madrid (-48,34%), Cantabria (-47,96%), Aragón (-47,15%), Castilla-La Mancha (-45,76%), Galicia (-45,44%) y La Rioja (-41,75%).

La Ley Antitabaco se aprobó a finales de 2005 y entró en vigor el 1 de enero de 2006, para ser reformada posteriormente en 2011, con un aumento de las restricciones, lo que provocó un continuo descenso en las ventas de los cigarrillos.

Con la reforma de la norma en 2011, queda prohibido fumar en cualquier tipo de espacio de uso colectivo, local abierto al público, que no esté al aire libre. En concreto, al aire libre se prohíbe fumar en las inmediaciones de los parques infantiles y en los recintos de los centros sanitarios.

Asimismo, está prohibido en todos los medios de comunicación la emisión de programas o imágenes con los presentadores o invitados fumando o que aludan directa o indirectamente a productos del tabaco.

En quince años de aplicación de la Ley Antitabaco también retrocedieron las ventas de cigarrillos en valor, concretamente un 0,4%, al pasar de 10.243,64 millones de euros en 2005 a 10.201,15 millones de euros en 2019.

A pesar del descenso de las ventas de cajetillas de cigarrillos entre 2005 y 2019, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que la legislación contra el tabaco dará "un paso decidido" a lo largo de la legislatura para luchar frente al aumento del tabaquismo.

"Hay cierta urgencia en un paquete de medidas para evitar este problema que mata a más de 50.000 personas al año en España. No hay que relajarse y no nos vamos a relajar. La postura del Ministerio va a ser dar un paso más", ha afirmado Illa, quien no ha descartado además cambios en fiscalidad o en regulación de las nuevas formas de fumar.

La recaudación fiscal derivada del tabaco se mantuvo estable en 2019 por séptimo año consecutivo en el entorno de los 9.000 millones de euros, en un contexto en el que la tendencia a la baja del mercado interno se compensa con la contención del comercio ilícito en Andalucía y el alza de las ventas en la frontera con Francia.

En 2019, la facturación total del tabaco sumó 11.865 millones de euros, un 0,95% más. De éstos, un 86%, es decir 10.201 millones de euros, correspondió a la comercialización de 2.242,9 millones de cajetillas.