El campus virtual de la Universidad de Valladolid va "fatal" durante los exámenes y la UVa defiende que ha "sabido dar respuesta"

"Tenemos que entregar los trabajos y exámenes en un tiempo estipulado y dependemos de un campus que apenas nos da seguridad. Eso te agobia y te estresa". María es alumna de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Valladolid. Como los dos mil universitarios, se enfrenta a los exámenes con miedo a que se caiga el campus virtual de la UVa. "Ya daba problemas en el pasado, pero ahora...", agrega Alejandro, estudiante de Física. Sus compañeros y él, como otros, han sufrido cortes durante un examen.

"El examen era a las nueve de la mañana. Nos conectamos a las 8.30 para ver si funcionaba y decía que no conectaba con los servidores. Nos daba diferentes errores a los compañeros. Hablamos con los profesores, que contactaron con la UVa, y nos dijeron que no había ningún responsable de informática hasta las nueve. Cuando lo arreglaron, el campus volvió a la vida, pero se cayó dentro del examen y expulsó a algunos compañeros", relata Alejandro.

Los alumnos denuncian esta situación, puesto que el Campus Virtual siempre ha tenido fallos o caídas, pero el elevado número de conexiones y la entrega de trabajos y documentos ha incrementado estas dificultades y, por lo tanto, el estrés de los estudiantes, que también afirman que su carga de trabajo ha aumentado durante el confinamiento. "Este caos y descontrol añade tensión, nerviosismo y agobio", se queja Alberto, del sindicato Frente de Estudiantes, que recuerda que no todos los docentes ofrecen alternativa al campus". Muchos estudiantes llevan semanas movilizándose en redes sociales a través del hashtag #LaUVaNoResponde para mostrar su enfado.

"Va fatal, es horroroso. Lo que me desconcierta es que a veces te va bien a ti y a otro compañero no, te echa del examen o no te deja entregar bien el trabajo", reprocha Marina, de Magisterio. Los alumnos aseguran que el campus se cae "una tarde entera, o una mañana", pero no un día entero -salvo el sábado pasado-.

Los sistemas informáticos y la red de la @UVa_es ya están restablecidos desde anoche. Si alguien detecta algún posible problema, por favor, no dudéis en informarnos — Gabinete de Comunicación Universidad de Valladolid (@UVa_es) May 24, 2020

Preguntada por esta cuestión, la Universidad de Valladolid se remite a un correo interno que envió a sus estudiantes, en el que realiza un balance "positivo" a pesar de "las continuas dificultades de tener que adaptarnos obligadamente a un entorno cambiante". La institución académica agradece el "sobre-esfuerzo" de sus alumnos y pide 'comprensión' porque la UVa ha tenido que "re-adaptar para sostener y desarrollar una docencia y evaluación totalmente online en tiempo récord".

La UVa reconoce que en estas semanas ha habido "incidentes" pero asegura que la institución "ha sabido dar respuesta" gracias a los servicios de las TIC, Mantenimiento, Medios Audiovisuales, Protección de Datos, Gerencia y VirtUVa, que se han coordinado "para ir solventando los problemas que han ido sucediendo, ajustando las guías normativas y redimensionando las redes y el Campus Virtual, negociando e instalando nuevo software y hardware, haciendo pruebas internas y externas de su capacidad; así como todo el soporte metodológico para la docencia y evaluación online que se ha realizado para profesores, estudiantes y PAS".

Sin embargo, los estudiantes mantienen sus quejas y los problemas persisten, aunque se vayan solucionando sobre la marcha y han continuado a pesar de que ya ha empezado la convocatoria ordinaria de exámenes. "Nos daban 15 minutos para el examen. Lo intenté enviar a los 12 minutos, me echó... temí que no se fuera a enviar, pero al final lo logré, pero a una amiga no se le envió y lo suspendió", lamenta Elena, de Derecho.

"Hoy [martes 26 de mayo] me ha echado 80 veces del examen, me ha dado error de servidor. De hecho no he podido acabarlo... desde el móvil no me dejaba entrar tampoco hasta 20 minutos después. Una de las veces que me ha echado, me he vuelto a meter y había algunas preguntas que había hecho y no estaban marcadas", afea Esther, de Medicina.

"El primer examen de la cuarentena fue un cuestionario en formato word y estábamos conectados unos 60 estudiantes. Se cayó el campus y tuvimos que enviarle los documentos de resolución por el webmail de la UVa", recuerda María. A estos problemas, también se suma el del propio correo electrónico de la Universidad de Valladolid, que no siempre funciona correctamente. Algunos profesores -que no están obligados- facilitan su correo personal, pero, además, tienen que asegurarse de que las tareas no lleguen a la carpeta de 'Spam'.

No todos tienen ordenador

A las dificultades técnicas del propio campus, en ocasiones se suma el acceso a las nuevas tecnologías de los estudiantes. La Universidad ha prestado unos 200 ordenadores y unas 300 tarjetas de datos entre los cuatro Campus (Valladolid, Segovia, Soria y Palencia). La mayor parte a los alumnos y también algunos a miembros el personal de administración y servicios de la UVa. Sin embargo, el Frente de Estudiantes está recabando casos de jóvenes sin ordenador a los que la Universidad de Valladolid ni siquiera ha respondido.