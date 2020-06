Dos vallisoletanos desarrollan una web para que los futuros MIR calculen qué plaza podrán pedir ante el Ministerio

Dos jóvenes vallisoletanos han desarrollado la web 'Tu Plaza FSE' (Formación Sanitaria Especializada" para calcular qué plazas de MIR, EIR y otras convocatorias sanitarias podrán pedir los estudiantes ante el Ministerio en julio, que es telemática a pesar de que los alumnos demandaban hacerlo de forma presencial.

El Tribunal Supremo paralizó este viernes la adjudicación telemática y ordenó al Ministerio de Sanidad que pueda hacerse de forma presencial, pero solo afectará a los alumnos que todavía no habían elegido, los de Medicina. El plazo para modificaciones sería viable hasta el próximo miércoles, puesto que la elección de plazas para Medicina comienza el jueves, según ha señalado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

"Otros años acudías allí y en una pantalla ibas viendo qué plazas se llenaban y tachabas las opciones. Este año nos van a dividir por grupos de 400 personas y seleccionas tus prioridades. Pero las primeras personas que eligen tienen más facilidades que los últimos. Si las personas que están por delante de ti solicitan las mismas plazas que tienes tú apuntadas, se asume que renuncias a la plaza, no hay oportunidad de cambiar en función de las circunstancias", explica Claudia, una de las impulsoras de esta página web.

El sitio 'Tu Plaza FSE' pretende "poner sobre aviso" a los alumnos de las formaciones sanitarias sobre lo que quieren otros alumnos y "te permite modificar tu opción" para que el día de la adjudicación de plazas "no te pille de sorpresa, sin nada de información". Los responsables son Claudia Gómez y Adrián de la Rosa, estudiante de último curso de Medicina en Valladolid e ingeniero informático, respectivamente.

Cuando se decidió que la selección de plazas sería telemática, muchos estudiantes intentaron organizarse para calcular qué plaza podrían elegir: grupos de Facebook, Telegram, Whatsapp... cada grupo tenía un excel diferente, con un listado diferente, no había nada "unificado".

La idea es agrupar todo eso y pronosticar cuál será la situación en una sola web. El objetivo es que el máximo número de estudiantes añada sus prioridades en la página web para que cada uno pueda ir viendo cuántas personas están interesadas en tu especialidad o tu centro hospitalario o de salud. "Tú metes tus preferencias y te aparece una pantalla que te dice cuántas personas están interesadas en tu plaza y cuántas de esas personas tuvieron mejor nota que tú", agrega Claudia en declaraciones a eldiario.es.

El formulario es bastante sencillo: los estudiantes tienen que escribir la posición en la que quedaron en el examen MIR, la titulación, si quieres renunciar a la plaza, eres discapacitado o extracomunitario y cuáles son tus preferencias. Todo esto, protegiendo la privacidad de todos los usuarios.

"Cada persona recibe al correo un único enlace que te permite ver cuántas personas con mejor número que tú están interesados en la misma especialidad que tú. También aparece cuántas personas tienen esa misma especialidad como primera, segunda y tercera opción, pero también si esta especialidad está en 25ª, 50ª o 100ª posición", concreta Claudia. Una vez has introducido todos tus datos, tu enlace personalizado se actualiza en tiempo real para que veas si cambia o no tu situación con las solicitudes nuevas.

Hasta ahora ya han participado casi siete mil estudiantes de Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Psicología, Física y Química, la mayoría de ellos de la primera rama de la Sanidad. Según los cálculos de Claudia y Adrián, más de 5.000 usuarios pertenecen a la Medicina, que saca unas siete mil plazas, aproximadamente, una acogida de la que están muy satisfechos. Existen menos plazas disponibles en otras especialidades como Enfermería o Farmacia, y el porcentaje de participación ha alcanzado hasta el 70 u 80%.

Claudia lamenta, como muchos de sus compañeros, el método que ha elegido el Ministerio de Sanidad para asignar las plazas a los estudiantes de último año de Medicina, Enfermería y otras carreras: en grandes grupos de personas y con listas cerradas que no permiten cambios.

"Por no hablar de que a veces el programa del Ministerio se cae, da problemas a algunos porque no tienen unos certificados concretos para poder entrar, no salen todas las plazas o especialidades... o da problemas para tramitar o para firmar...", relata Claudia, que considera que este método convierte en una "odisea" la selección de plaza para el MIR y ha causado "estrés y ansiedad" en los estudiantes.

Ante la posibilidad de que se realice la selección de forma telemática e individual para que cada estudiante pueda anunciar su elección ante el comité, Claudia lo descarta. "Ha habido muchos sanitarios que han dado ideas, opciones y otras propuestas para mantenerlo de forma telemática pero poder ver las plazas a tiempo real y se ha rechazado todo", ha afeado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que la asignación de plazas sea telemática por prudencia y ha rechazado también una fórmula semipresencial a través de las delegaciones del Gobierno en las autonomías. Este martes se concentraron unos 200 futuros MIR, residentes y responsables sindicales frente al Ministerio, convocados por la CESM, para rechazar la elección telemática de plazas MIR.

"Este año nos han generado bastante estrés por los cambios que ha habido en el examen, el formato, las preguntas, el tiempo... todo ha llevado un poco de jaleo. Y el cambio en la asignación también ha creado ansiedad... no se trata solo de un rito", defiende Claudia.