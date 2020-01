Los sindicatos de funcionarios advierten a la junta de que no negociarán las plantillas hasta que no recuperen las 35 horas

Los tres sindicatos principales de funcionarios de Castilla y León, CSIF, CC.OO. y UGT, retoman su exigencia a la Junta para que cumpla con el compromisos "Se ha agotado la paciencia. Desde el inicio de este curso, la Junta ha venido riéndose de nosotros al no aplicar la jornada de 35 horas para todo el funcionariado", reiteran Como medida de presión, los tres sindicatos anuncian que no necogiarán plantillas "mientras no cambie la situación"