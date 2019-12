Sanidad indemnizará con 180.000 euros a la familia de una paciente que murió por una asistencia sanitaria defectuosa en el Clínico de Valladolid

El acuerdo alcanzado reconoce que existió una mala praxis en la asistencia. Se debió instaurar tratamiento antibiótico desde el primer momento y no limitarse a aumentar la analgesia La necropsia de C. C. C., de 29 años, mostró que la sepsis invadió todos los órganos y tejidos, y el origen posible fue la infección articular. C.C.C. no recibió el tratamiento adecuado y de manera precoz