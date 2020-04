El vicepresidente de Castilla y León considera "extremadamente precipitado" desescalar el confinamiento y advierte de una "catástrofe" si hay rebrote

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, está en contra de desescalar las medidas de confinamiento como ha anunciado el Gobierno de la nación. Igea considera "extremadamente precipitado" retomar parte de la actividad cuando "no se ha llegado a la meseta de la curva" de contagios, tal y como ha comentado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este jueves.

"Quiero dar un mensaje claro sobre la estrategia de desescalada en el confinamiento: no es el momento, aun no estamos ni mucho menos en un escenario sin casos nuevos, tenemos que aprender de las experiencias de otros países, es extremadamente precipitado hablar de esto cuando no hemos llegado a la meseta de la curva", ha asegurado. Igea ha reiterado que "no es el momento" porque si hubiese desescalada o "relajación" de las medidas de confinamiento "en 10 o 15 días habría un nuevo rebrote que pillaría al sistema completamente exhausto" y que podría "originar una catástrofe".

El vicepresidente de Castilla y León ha pedido que el Gobierno convoque al comité de expertos, conformado por técnicos y políticos de cada autonomía y del que él forma parte, para se evalúen las medias y el momento necesario, "que esta lejos de llegar" para proceder "con seguridad" a un eventual descenso del confinamiento. Además, ha explicado algunas de las propuestas que él hará al comité cuando se convoque. Igea ha insistido en que debe procederse a la desescalada cuando haya capacidad para hacer "testeos masivos", algo que en este momento "no existe", ya que se está "muy por debajo" del número de pruebas que son necesarias. "Tenemos que ser capaces de distinguir entre quienes han pasado la enfermedad y quienes no y quienes están inmunizados", ha afirmado.

Además ha defendido la creación del carnet de inmunidad, que permitirá que quienes han desarrollado anticuerpos contra la enfermedad puedan moverse con más libertad y la actividad se vaya retomando de manera progresiva.

También ha apostado por aplicaciones que mejoren la trazabilidad de los contactos con el coronavirus, que además permitirán hacer un recuento más fiel y favorecerían el desconfinamiento por "segmentación territorial" y por edades. En este sentido, Igea ha apuntado a que las personas mayores de 55 años no deberían retomar su actividad en este momento.