"La recuperación de la jornada de 35 horas ha sido un logro histórico de nuestro sindicato"

Tiene confianza y voluntad de diálogo en el nuevo marco de negociación que propicia el escenario político andaluz y solo plantea una línea roja: la defensa del modelo público. Cero alas a la privatización o la externalización. Eloisa Bernal considera como un logro de su sindicato la recuperación de las 35 horas para los funcionarios públicos. Afirma que esas conquistas, y el trabajo que hay detrás, son la mejor tarjeta de presentación de CSIF para las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud, que se celebrarán el próximo 20 de febrero y a las que están llamadas a votar unas 100.000 personas.

¿Qué percepciones tiene tras el cambio de Gobierno y las primeras declaraciones del consejero de Salud?

En algunas cuestiones podemos coincidir con el consejero porque son temas que nosotros hemos reivindicado durante mucho tiempo. Los recortes de plantillas que se hicieron en plena crisis son todavía una lacra que tienen los servicios sanitarios en Andalucía. Ya conseguimos en mesa sectorial llegar al 100% en la tasa de reposición y la última Oferta Pública de Empleo se ha incrementado un 8%. Hay que recuperar esas plantillas y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Me ha alegrado ver que el consejero en su primera comparecencia en el Parlamento se ha estado refiriendo tanto a personal sanitario como no sanitario; porque en sus primeras declaraciones públicas se centraba mucho en una categoría y no se refería a las múltiples disciplinas que hacen falta para la asistencia sanitaria. Coincidimos también en la necesaria despolitización de la gestión y un ordenamiento de las estructuras sanitarias y coincidimos en la necesidad de reforzar la Atención Primaria. Esto no quiere decir que haya que olvidar la atención hospitalaria. Estamos viendo un éxodo de profesionales de los puestos de atención hospitalaria hacia primaria. Hay que mejorar las condiciones laborales del personal hospitalario.

Tanto el consejero de Salud como la directora general de Recursos Humanos del SAS proceden del mundo sindical. ¿Eso infiere para bien o para mal?

No podemos valorarlo. Por definición somos un sindicato multiprofesional conscientes de que la sanidad la conforman todos los trabajadores. No entendemos las posturas de los sindicatos corporativistas como el Sindicato Médico o SATSE. Esa es nuestra visión. No sería bueno que el consejero o la directora de RRHH tengan una visión parcial de la sanidad y esperamos que las líneas de trabajo vayan dirigidas a todos los trabajadores. Inicialmente, en sus primeras declaraciones el consejero hizo alusión a mejoras salariales de médicos o a reforzar plantillas en Atención Primaria. Creímos necesario decir que, si bien es necesario contratar más médicos, también lo es hacerlo con personal de otras categorías. Son necesarios, enfermeros, auxiliares de enfermería o personal administrativo.

¿Para todo eso no harían falta aumentos presupuestarios inmediatos? ¿Qué es lo prioritario?



En principio, respecto a plantilla, lo primero que pedimos es que se finalicen los acuerdos de las OPES de estabilización que están en marcha. Teníamos una previsión de alcanzar una temporalidad del 8% en la sanidad, que es un objetivo ambicioso y favorable. En ese sentido hay que seguir en la línea de las convocatorias de OPE cada dos años y con tasas de reposición del 100%. Luego, si hay margen para contrarrestar los recortes, que se haga. Por otra parte, en Andalucía tenemos un gasto sanitario de los más bajos de España. Es evidente que hay que aumentar ese gasto, que ronda los 1.150 euros por habitante al año, para llegar al menos a la media española, que son unos 300 euros más por habitante. Lejos aun de los cerca de 500 euros que nos separan del presupuesto en el País Vasco, que sería lo deseable.

Desde CSIF se ha expresado el temor a que algunas decisiones en la gestión deriven hacia la privatización ¿De qué riesgos concretos hablamos?

Esa es una línea roja para nosotros. El modelo es el público y universal. En lo concreto, por ejemplo, el consejero en su comparecencia hablaba de déficit en transporte sanitario programado y urgente. Ese es un ámbito especialmente privatizado y queremos que se haga con servicios públicos. No estamos a favor de la privatización de ningún servicio ni de la concertación. Creemos que defender lo público es garantía de calidad.

Las elecciones sindicales son inminentes. ¿Qué logros alcanzados durante los últimos cuatro años son atribuibles al CSIF y cuales son comunes a las negociaciones en mesa sectorial?

Los acuerdos los firman todos los presentes en las mesas de negociación. Cuando nosotros decimos que la recuperación de las 35 horas es un logro histórico nuestro, lo decimos porque CSIF ha liderado esa reivindicación en la mesa. Ha sido una propuesta de CSIF y un camino marcado por CSIF. Luego, es obvio que todos los sindicatos presentes en la mesa general de función pública, que es donde se logró, firman esos acuerdos. En una comunidad como Andalucía con un paro tan intenso, que se hayan conseguido 8.000 puestos de trabajo con la recuperación de las 35 horas es algo muy satisfactorio. Y lo veo en la gente que me cuenta que cuando se aplicaron las reformas de 2012 dejaron de llamarlas de las bolsas de contratación y ahora están trabajando. La recuperación de los días de libre disposición ha sido otro logro. Queremos seguir trabajando en esa línea.

¿Qué mensaje les trasladáis a las personas llamadas a votar la semana que viene en las elecciones sindicales del SAS?

Nosotros nos presentamos delante de los trabajadores con el trabajo realizado. Esa es nuestra mejor carta de presentación. Peleamos hasta conseguirlo y por eso los defendemos como logros propios. Ahora nos planteamos tres objetivos prioritarios. En primer lugar, se logró la carrera profesional, pero hay que extenderla a todos los trabajadores de la sanidad. Hay 30.000 trabajadores sin acceso a la carrera profesional. En segundo lugar, vamos a seguir trabajando por la equiparación salarial. Consideramos intolerable que nuestros profesionales sean los peor pagados de España, cuando tenemos un nivel de capacitación altísimo. El último objetivo es la jubilación anticipada. Nuestro sindicato lo ha conseguido en otros colectivos como el de la Policía Local. Creemos que las condiciones de trabajo de la sanidad pueden encuadrarse en las condiciones especiales para la jubilación que recoge la Ley General de la Seguridad Social