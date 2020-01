El Defensor del Pueblo cree que la situación del centro de Hortaleza es "crítica" y empeora "considerablemente"

El Defensor del Pueblo estima que la situación del Centro de Primera Acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza ha empeorado "considerablemente" hasta el punto de ser "crítica". También cree que la Comunidad de Madrid "no adapta las medidas que requiere esta situación, lo que esta ocasionando graves perjuicios".

El organismo traslada mediante una carta al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, la respuesta que le remite la Consejería de Políticas Sociales en cuanto a los centros de menores Isabel Clara Eugenia y Hortaleza.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor ha lamentado que desde el año 2016 la situación del Centro de Hortaleza "no solo no ha empeorado sino que ha empeorado considerablemente siendo crítica en la actualidad". La Consejería, a su juicio, "no adopta las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo y "no adopta las medidas que requiere esta situación, lo que está ocasionando graves perjuicios".

"Esta institución ha insistido ante la Consejería en la necesidad de adoptar con urgencia medidas que den solución material y duradera a la primera acogida de menores y que se ajusten a los objetivos que recogen las normas de aplicación", ha señalado.

Asimismo, urge a la Comunidad "limitar la ocupación en los centros Isabel Clara Eugenia y Hortaleza al número de plazas previsto inicialmente, al ser el que permite su adecuado funcionamiento y la debida intervención educativa en esa fase".

Francisco Fernández Marugán cree necesario crear nuevos recursos que sean "suficientes" para ubicar a todos los menores que se encuentren en primera acogida de la Comunidad de forma que todos tengan asignada una plaza en sus debidas condiciones, en la que puedan recibir atención individualizada que precisan, incluida la sociosanitaria, la educativa y de ocio.

La Consejería trabaja para limitar el tiempo de estancia

Además, ha propuesto medidas para evitar que el tiempo máximo de estancia en los centros de primera acogida supere los tres meses y ha solicitado a la Consejería que remita más información sobre la materialización de las recomendaciones formuladas y las cuestiones planteadas.

El Gobierno regional señala que se está trabajando en medidas concretas para limitar el número de plazas en ambos centros, según la respuesta que remite la Consejería. El Defensor añade que la Dirección General de Infancia, Familia y Natalidad está estudiando distintas opciones para dar una respuesta a la necesidad de limitar el número de plazas en los referidos centros con "la mayor premura posible" y que el centro de Casa de Campo "continuará ofreciendo atención en primera acogida a los menores extranjeros no acompañados".

El Defensor lamenta que la Consejería "no concreta qué medidas se está planteando adoptar ni tampoco las fechas previstas", pues "hasta la fecha sigue sin solucionarse el problema de sobreocupación del Centro de Hortaleza, lo que perjudica gravemente su funcionamiento y vulnera los derechos de los menores que allí residen".

De la información que le facilita la Consejería, Fernández Marugán desprende que "no existe un protocolo interno para el esclarecimiento de las agresiones que se producen en el centro", por lo que se ha planteado a la Consejería que valore la conveniencia de establecerlo.

Sobre las agresiones sufridas por los vigilantes y educadores del centro, el Defensor asegura que la Consejería afirma que en 2019 tiene constancia de 11 denuncias: seis presentadas por trabajadores del centro, y cinco por vigilantes de seguridad por amenazas, insultos, y agresiones leves.

Por último, en cuanto a las medidas adoptadas, la Consejería señala que durante este año se ha puesto en marcha un Protocolo de Actuación Específico para el Centro de Primera Acogida de Hortaleza en colaboración con la empresa contratista en materia de seguridad privada, con el fin de mejorar la seguridad en el centro, tanto para los menores como para los trabajadores.