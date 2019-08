"Deja que mi padre sea libre": la súplica de los hijos de los inmigrantes detenidos en la macro redada de Misisipi

El llanto de niños separados de sus padres migrantes ha generado polémica en Estados Unidos, donde han circulado vídeos e imágenes en Internet de los pequeños en lágrimas tras el arresto de casi 700 personas sin papeles por agentes migratorios en el estado sureño de Mississippi.

La pequeña Magdalena Gómez Gregorio, de once años, suplica entre lágrimas en un vídeo dirigido a las autoridades estadounidenses: "Gobierno, por favor, muestra corazón. Deja que mi padre sea libre". Decenas de niños se dirigieron a refugios improvisados después de ser contactados durante su primer día de escuela.

Imágenes distribuidas en reportajes locales muestran menores que, tras ser separados de sus padres, han tenido que quedarse a cargo de sus de parientes, vecinos o hasta extraños. "No tenemos idea de cuántos niños hay ni donde están", ha dicho una portavoz del departamento del Servicio de Protección Infantil a The New York Times, y ha agregado que ningún menor separado de sus padres en la redada estaba bajo custodia del Estado.

El miércoles pasado, la mayor redada organizada por las autoridades migratorias de Estados Unidos en una década detuvo a 680 migrantes sin papeles en Jackson y Canton, Mississippi y alrededores. Se llevó a cabo con la ayuda de más de 600 agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que arrestaron los trabajadores de plantas procesadoras de alimentos, propiedades de Koch Foods y Peco Foods. Un portavoz de ICE ha informado que liberaron alrededor de 300 de los presos, pero otros que permanecen en su custodia fueron transportados al estado vecino de Louisiana, donde hay centros con capacidad de recibirlos.

Según la oficina del fiscal de EE.UU. en el distrito sur de Mississippi, se le preguntó a todos los detenidos si tenían hijos en la escuela o en la guardería y, en tal caso, se les permitió una llamada para hacer los arreglos necesarios. En el caso de padres solteros o parejas detenidas, se liberó uno de ellos por razones humanitarias. "Se cree que todos los niños estaban con al menos uno de sus padres desde anoche," informa la oficina en un comunicado del jueves.

No obstante, el periodista Alex Love de la televisión local ha contradicho la versión oficial e informa de que muchos de los menores fueron abandonados sin un lugar al que acudir. En un tuit, Love describe cómo los habitantes de Forest "se unen para proveer alimentos y refugio a docenas de hijos de migrantes indocumentados arrestados en redadas de ICE en una planta de alimentos cercana de Mississippi. Todos lloran por la liberación de sus padres". La mayoría de los niños han sido reunidos con sus padres, pero las familias se han quedado sin ingresos y dependen de la generosidad de una iglesia local, cuenta Love en una actualización de hoy.

Despite most children of undocumented immigrants arrested in Mississippi Wednesday in #ICEraids being reunited with their parents the question now comes how will they make ends meet with no income as they wait through immigration courts. We speak to a church getting them help. pic.twitter.com/U1nRqICXW6