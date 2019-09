Ecuador y Colombia analizan la crisis migratoria venezolana

Autoridades de Ecuador y Colombia analizaron este lunes en la ciudad fronteriza colombiana de Ipiales la crisis migratoria venezolana y el proceso seguidos este país para promover un flujo "seguro, ordenado y regular".

Así lo informó el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores que precisó que su delegación estuvo presidida por el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velastegui, mientras que por parte de Colombia por la directora de Asuntos Migratorios de la Cancillería, Margarita Manjarrez.

A ambos responsables se sumaron las autoridades migratorias de ambos países.

En el encuentro, la delegación del Ecuador abordó la medida adoptada por el presidente, Lenín Moreno, en el decreto ejecutivo 826, del 25 de julio de 2019, que establece el requisito de visa a todo ciudadano venezolano, para su ingreso al país, "a fin de promover una migración segura, ordena y regular", reza el comunicado de Cancillería.

El documento añade que ambas partes "intercambiaron información y elementos en torno a la articulación en los temas migratorios y de movilidad humana".

Colombia solicitó hace unas semanas a Ecuador, incluso a través de la ONU, que flexibilizara la disposición del requisito de visado a los venezolanos o permitiera un corredor humanitario para aquellos con visas para otros países de la región.

La solicitud respondió a la situación de alrededor de un millar de emigrantes del país caribeño que se encontraban varados del lado colombiano de la divisoria con Ecuador, y cuyo destino final son países como Perú o Chile, que ya les exigen un visado de ingreso.

Por su parte, Ecuador planteó la necesidad de fortalecer el control de la frontera ecuatoriana colombiana, así como la lucha contra la trata de personas y el tráfico de emigrantes en el marco de los mecanismos bilaterales de seguridad y defensa existentes, manifiesta en su escrito la Cartera de Exteriores.

Asimismo, las autoridades de este país expusieron una iniciativa para establecer un Centro de Apoyo Administrativo para procesos migratorios a cargo de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para verificar la documentación que posibilite el otorgamiento por parte de Ecuador de visas a ciudadanos venezolanos.

Desde el pasado 26 de agosto Ecuador no permite el acceso al país de venezolanos que no dispongan de una visa especial que puede ser tramitada en línea a través de los consulados virtuales en Bogotá, Lima o Caracas, requiere de una entrevista presencial así como del pago de 50 dólares, medida que no está al alcance para buena parte de los emigrantes.

Esta situación ha llevado a muchos a utilizar pasos irregulares para entrar en Ecuador.

La semana pasada el canciller ecuatoriano, José Valencia, anunció que el país autorizaría el ingreso a venezolanos bajo un permiso de tránsito en el país -similar al portuario y aeroportuario- si aportaban como única documentación una visa otorgada por otros países de la zona.

Sin embargo, la titular del Interior, María Paula Romo, reiteró hoy que aún no se había establecido con claridad cómo se va a ejecutar esa excepción y que por tanto, el requerimiento de visado para ingresar en el país seguía vigente.

Las autoridades estiman que entre 300.000 y 400.000 venezolanos se encuentran actualmente en Ecuador, cifra que según la ONU aumentaría al medio millón para finales de año de continuar el flujo migratorio antes de la entrada en vigor de la disposición.