Ecuador no tiene objeción a corredor humanitario para el regreso de venezolanos a su país

El canciller de Ecuador, José Valencia, expresó a Efe que no tiene "ninguna objeción" a que se estableciera un corredor humanitario regional para el regreso de migrantes venezolanos a su país, cuyo número se ha incrementado exponencialmente por las restricciones impuestas por el COVID-19.

"Hemos hablado con las autoridades colombianas sobre este tema (el de la salida de migrantes). La política del Estado ecuatoriano es no restringir la salida de extranjeros que quieran salir del país en general, no solo venezolanos, así que de nuestra parte no hay ninguna objeción a que ello ocurra", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Valencia reconoció que el camino de retorno de los venezolanos es una tendencia en toda la región, y en el caso de Ecuador, "claramente el resultado del impacto de la epidemia en la economía, donde muchas empresas han cerrado sus actividades, ha habido despidos y la economía no formal se ha reducido de manera sustancial".

De acuerdo a una reciente encuesta realizada por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como R4V, elaborada en plena pandemia de COVID-19 en Ecuador, el 80 por ciento de los hogares venezolanos manifestó encontrarse sin trabajo y el 30 por ciento reportó no tener suficiente comida.

La R4V contabiliza en Ecuador 363.018 refugiados y migrantes de Venezuela, según la última actualización de 31 de marzo pasado, aunque Valencia los cifra en más de 400.000.

El ministro ecuatoriano recordó que su Gobierno ha apoyado que la República Bolivariana fletara aviones de repatriación, aunque de momento, ve difícil el establecimiento de un corredor constante a través de Colombia.

"Hemos conversando con las autoridades de Colombia y en este momento tienen una disposición legal muy tajante, muy firme, de no permitir el ingreso de ninguna persona extranjera a sus fronteras en el marco de su lucha contra el COVID-19", puntualizó.

Por otra parte, Bogotá ha insistido en que Venezuela permite el regreso de sus ciudadanos, pero restringe el número de los que pueden ingresar diariamente al país a pocos centenares.

Preguntado por Efe, el canciller explicó que la creación de un corredor de estas características no depende exclusivamente de Ecuador y mostró su disposición a "facilitar la salida de personas según las decisiones de las autoridades colombianas y de Venezuela".

De momento, las fronteras del país, así como la de todos los vecinos regionales, se encuentran cerradas por la pandemia, lo que ha obligado a miles de venezolanos a atravesar pasos ilegales, conocidos como "trochas", con los riesgos que entrañan para su vida y la proliferación de mafias, para poder seguir camino a su país.

Ecuador, resumió Valencia, estaría a favor de favorecer la creación de un corredor regional bajo auspicio internacional que opere "de una manera adecuada, para que puedan regresar a su país los venezolanos que salieron en años anteriores", aunque no sea algo que dependa de la voluntad de su país sino de otros muchos factores.

La conferencia internacional de donantes en favor de los migrantes y refugiados venezolanos celebrada telemáticamente entre Madrid y Bruselas, logró recaudar este martes 2.544 millones de euros (2.790 millones de dólares), informó la titular española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Con esas ayudas los donantes tratan de reforzar programas humanitarios y de protección y apoyar a los países de acogida, sobre todo Colombia, Perú y Ecuador.