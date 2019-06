Una Fiscalía italiana investiga a la capitana que desobedeció la prohibición de entrar en aguas territoriales

Italia ha abierto una investigación por "ayudar a la inmigración clandestina" y por desobedecer a un buque de guerra contra la capitana del barco de la ONG alemana Sea Watch que hace dos días entró en aguas territoriales italianas sin autorización para desembarcar a 42 personas rescatadas.

La capitana, la alemana Carola Rackete, ha sido puesta bajo investigación por la Fiscalía de la ciudad siciliana de Agrigento, mientras el barco espera anclado cerca del puerto de Lampedusa autorización para desembarcar a los migrantes rescatados hace más de dos semanas.

"Tomamos nota de la inscripción de nuestra capitana en el registro de investigados" por favorecer la inmigración ilegal, ha escrito en Twitter la portavoz de Sea Watch Italia Giorgia Linardi. Sin embargo, ha añadido que no se ha recibido ninguna notificación a bordo, algo que también señaló la propia capitana de la nave.

"Yo también he oído los rumores, pero no he recibido ninguna notificación", ha dicho Rackete en una conferencia de prensa este viernes con periodistas extranjeros vía Skype desde el barco.

La nave humanitaria continúa esperando una solución frente al puerto de Lampedusa al que le han prohibido acceder. El ministro del Interior, Matteo Salvini, se niega a autorizar el desembarco de los rescatados mientras no obtenga un acuerdo con otros países europeos para acogerlos.

La capitana del barco intentó este jueves entrar en el puerto después de informar a las autoridades de que habían pasado 24 horas desde que se declaró el estado de necesidad que les obligó a entrar en aguas territoriales italianas, pero fue obligada a apagar los motores a una milla de la entrada. La organización alega que las condiciones a bordo empeoran y la gente está cada vez más desesperada.

Salvini continúa pidiendo el arresto de la capitana y la tripulación, la incautación del barco por haber entrado en aguas territoriales italianas pese a la prohibición, y la consecuente multa de 50.000 euros.