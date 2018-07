Atención sanitaria y un permiso en el aire: así será el dispositivo que recibirá a la rescatada por el Open Arms en Palma

Después de cuatro días de viaje, el Open Arms atracará este sábado en el puerto de Palma. La llegada del buque de rescate de la ONG Proactiva Open Arms a la isla está prevista para las nueve de la mañana. De él se bajará Josefa, la única superviviente rescatada el pasado martes en aguas del Mediterráneo, que podrá pisar por fin tierra firme después de vivir un naufragio y ser "abandonada", denuncia la ONG, por las patrulleras libias que acudieron a interceptar su bote.

El buque de salvamento también desembarcará los dos cuerpos sin vida de una mujer y un niño de corta edad que fueron recuperados entre los restos de una patera destrozada. Una comitiva judicial subirá a la nave para proceder al levantamiento de los dos cadáveres, que quedarán a disposición judicial, según ha indicado la Delegación de Gobierno en las Islas Baleares, encargada de coordinar el dispositivo, en una nota de prensa.

El Open Arms atracará en el muelle Dique del Oeste mientras el otro barco de la ONG que navega junto a él, el velero Astral, lo hará en el Muelle Comerciales. Una vez en puerto, y al igual que ocurrió durante el dispositivo que recibió al Aquarius a Valencia y del Open Arms a Barcelona, un médico y una enfermera del servicio de Sanidad Exterior accederán al barco para atender de la mujer, que cuando fue rescatada sufría una hipotermia severa tras dos días en el mar. Después lo harán una psicológa de Cruz Roja y una intérprete.

Posteriormente, la mujer será trasladada a un hospital en una ambulancia de la Conselleria de Servicios Sociales, según precisaron fuentes del departamento a este diario. Antes de ser trasladada, la superviviente será identificada en la embarcación por agentes de la Policía Nacional para "documentar su entrada en territorio español a efectos de una posterior autorización temporal de residencia".

Es aquí donde se abre uno de los mayores interrogantes para el futuro de Josefa en España. La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, defendió este jueves en una rueda de prensa que se le expedirá un permiso temporal de 45 días, al igual que se hizo con los migrantes del Aquarius y del Open Arms, en este caso de un mes. Este permiso les otorgaba un margen de estancia legal para hacer los trámites de Extranjería o asilo en función de sus circunstancias.

Sin embargo, fuentes de Delegación del Gobierno consultadas por eldiario.es no confirman que desde el Ejecutivo se haya decidido conceder este permiso y lo condicionan a la identificación que la Policía Nacional hará in situ a la rescatada. Los agentes decidirán si se le otorga o no el permiso temporal tras identificarla y hablar con ella, explican. "La prioridad será su asistencia sanitaria. Después, se hablará con ella, se le atenderá psicológicamente y se escuchará cuáles son sus intenciones. Y a partir de ahí se decidirá", indican sin dar más detalles desde Delegación del Gobierno, que coordinará el dispositivo.

La decisión marca una diferencia con lo que ocurrió en las dos anteriores ocasiones, en las que los migrantes llegados a Valencia y Barcelona tras la autorización del Gobierno sí contaron con este visado antes de desembarcar. En este último caso, el Ejecutivo descartó en un principio otorgarles el permiso al considerar que la del Aquarius era una situación "excepcional", pero finalmente aceptó tras la petición del Ayuntamiento y la Generalitat.

El periodo 45 y 30 días de permiso "excepcional", contemplado en la Ley de Extranjería, ha permitido a los rescatados por ambos buques permanecer de forma legal en España, descansar de la dura travesía y hacer las gestiones para conseguir los papeles sin el miedo a ser expulsados. Esto no suele ser así en los casos en los que los migrantes alcanzan de forma irregular las costas españolas, cuando la Policía Nacional suele abrirles a las pocas horas un expediente de expulsión, el primer trámite para ser deportados.

Se desconoce, así, si la superviviente, que asegura proceder de Camerún, podrá ser o no expulsada en los días posteriores a su llegada si no recibe la autorización. Fuentes de Vicepresidencia han reiterado a eldiario.es que la atención se le brindará "sin límite de tiempo" porque lo prioritario, dicen, es "atenderla" una vez llegue. Insisten, además, en que su situación se estudiará "atendiendo siempre a sus circunstancias personales" y aseguran que contará con asistencia jurídica. La consellera explicó este jueves que tras el reconocimiento médico "se valorará" si es trasladada a uno de los dos centros de acogida que hay en Palma.

Josefa, cuya historia ha sido recogida por el medio italiano Internazionale, se encuentra descansando a bordo del buque de rescate. La mujer contó al diario italiano que huyó por la violencia que sufría en Camerún. "Huí de mi país porque mi marido me pegaba. Me golpeaba porque no podía tener hijos", relató a Internazionale. Antes de que la localizaran, permaneció dos días en el mar y, como muchos de los rescatados, temía ser devuelta a Libia, donde ha sido documentado todo tipo de abusos sobre la población migrante.

Proactiva Open Arms solicitó este miércoles al Centro de Coordinación Marítimo Español que asumiera la coordinación de la operación de rescate que realizó el pasado martes, en la que recuperó también dos cuerpos sin vida de una mujer y un niño, y acusó a las patrulleras libias de "abandonar" a estas personas en el mar después de que se negaran a ser devueltas al país vecino.

El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó el desembarco del Open Arms después de la petición de la ONG catalana, que aseguraba que ni Libia ni Italia "eran países seguros". Según indicó la entidad, Italia sí les permitió atracar para desembarcar a la mujer, pero no a los dos cadáveres recuperados. "Nos vemos en la obligación de proteger a esta señora de las presiones que pueda recibir. La protegemos y la llevamos a España, es un tema de darle refugio", dijo el director, Óscar Camps.