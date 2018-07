El Gobierno descarta un proceso de regularización de migrantes como el que hizo Zapatero

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha asegurado este miércoles que no contempla llevar a cabo un proceso de regularización de migrantes como el que puso en marcha durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. "No tiene sentido", ha zanjado en una entrevista en la Cadena Ser, tras lo que ha defendido que durante este periodo se cambió la legislación para dejar "vías abiertas para que pudieran entrar de una manera legal en nuestra sociedad".

Como secretaria de Estado de Inmigración, Rumí fue la encargada de poner en marcha la mayor regularización de inmigrantes registrada en España. Alrededor de 500.000 personas que se encontraban residiendo en este país en situación irregular obtuvieron entonces la residencia. Este miércoles, Rumí ha defendido que este proceso se llevó a cabo porque el mercado laboral, dice, así lo demandaba.

"En 2004, había un número muy importante de personas extranjeras que estaban trabajando en España pero que lo estaban haciendo sin documentación, en la economía sumergida. Los agentes sociales nos demandaron una respuesta, había una necesidad del mercado laboral, en una época de bonanza económica, las tasas de paro eran mínimas y había muchos trabajos a los que los españoles no querían acceder", ha explicado. Y ha insistido en que la actual "no tiene nada que ver" porque el mercado "no demanda de esa cantidad" de trabajadores.

Preguntada sobre si el Gobierno actual descarta poner en marcha un proceso similar, Rumí ha respondido que "no lo contempla". "Cuando reformamos la Ley de inmigración pusimos ya vías que permitieran a las personas en determinadas circunstancias normalizar su situación aquí", ha señalado, tras lo que ha subrayado que "afortunadamente" el Gobierno de Rajoy "no ha cambiado" la ley socialista.

"España va a tener que convertirse en un país de refugio"

Rumí ha afirmado que España "va a tener que convertirse en un país de refugio y asilo", algo que, dice, "en el pasado no se concebía porque era mínimo el número de personas que venían demandando refugio y asilo" y ha criticado que durante el anterior Gobierno las políticas migratorias "se han abandonado por falta de interés".

Por otro lado, al igual que lo hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros. "Lo que se ha de procurar es que tengan las mejores condiciones y garantías legales", ha dicho. También ha defendido los convenios de repatriación para expulsar a las personas en situación irregular. "Vamos a seguir cumpliendo los acuerdos bilaterales con países de origen como Marruecos o Argelia, no se dará ningún paso atrás".

Asimismo, tras los dispositivos desplegados para la acogida de los buques Aquarius y Open Arms, la secretaria de Estado ha asegurado que se "está trabajando" en establecer puntos de triaje para "detectar qué tipo de persona viene" tras lo que ha recalcado que el "tratamiento legal no es el mismo" en el caso de los solicitantes de asilo y los "inmigrantes económicos".

Para Rumí, el futuro de la política migratoria está en la "canalización ordenada de los flujos migratorios" y poner el acento en la "integración y en "la cooperación reforzada" con los países de tránsito y origen.

"No puede ser que toda la política europea esté basada en el control de fronteras. Así no van a acabar con la huida humanitaria de mucho. Además de un control de fronteras, este Gobierno va a hacer la propuesta de invertir en canales seguros y legales para la inmigración. En todo lo que se gasta en control de fronteras debería haber una partida para abrir esos puentes", ha afirmado.