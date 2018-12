Investigan a cinco policías implicados en una agresión a un joven melillense: "Me confundieron con un menor migrante"

La Dirección General de la Policía ha abierto un expediente disciplinario a los cinco agentes que estuvieron presuntamente implicados en la agresión y posterior detención de un joven melillense de 17 años el pasado domingo por la noche, según ha informado la Delegación del Gobierno de Melilla en un comunicado. El joven, según ha publicado El Faro de Melilla, asegura que varios agentes fuera de servicio le insultaron y le agredieron tras confundirlo con un menor migrante, sobre los que pesa una gran discriminación.

El objetivo, aseguran, es "esclarecer los hechos y delimitar las responsabilidades después de que se haya conocido un vídeo en el que se ve a un joven esposado siendo agredido, presuntamente, por un policía".

Este joven, que ha sido apalizado por seis policías, es un menor melillense al que han confundido con un menor marroquí. Sí, le han confundido. Es una muestra de cómo la violencia contra los migrantes es cotidiana y brutal. Es el #racismoInstitucional. #RacismodeEstado. pic.twitter.com/E26YTmbVtC — Es Racismo (@esracismosos) 18 de diciembre de 2018

En las imágenes, que han circulado en redes sociales, se observa al joven reducido en el suelo y esposado, y a un hombre propinándole golpes en la cara. "Si lo habéis reventado ya", grita uno de los testigos mientras el menor se queja. Según la versión de la familia, la agresión tuvo lugar después de que el joven preguntara a los agentes de paisano qué hora era, pues llegaba tarde a su casa. "Se acercó el niño a pedir la hora y le dijo: 'Ni hora, ni na', hijo de puta, pedazo de MENA", ha dicho la madre en declaraciones recogidas por La Sexta.

Se trata de un adolescente melillense de padres marroquíes. En la entrevista con el Faro de Melilla, el menor relata que uno de los agentes de paisano le propinó golpes al grito de "que no, que sufra el moro" cuando les pidieron que dejaran de pegarle.

"Me confundieron con un MENA [menor migrante no acompañado] y me dijeron: 'Vete, mena de mierda, a dormir ya, que es tarde", sostiene. "Me pegaron un tortazo. Y cuando me giré, otro me pegó. Me fui corriendo y me acorralaron y encontré una botella de cerveza que estaba al lado. Pegué a uno y de repente saltaron todos a por mí y me tiraron al suelo. Empezaron a pegarme, a pisarme los tobillos y la cabeza", recuerda.

Según informa también el medio local, el tío del menor ha interpuesto una denuncia contra los agentes en el juzgado de guardia de la ciudad autónoma. En la denuncia, a la que ha tenido acceso El Faro, el hombre cuenta que venían de pescar y sobre medianoche, le dijo a su sobrino y a otros tres amigos que se marcharan a casa. Poco tiempo después, uno de los jóvenes se acercó y le contó que varias personas "estaban pegando" a su sobrino.

Al llegar, según denuncia, vio que cuatro agentes "lo habían inmovilizado", trató de parar sin éxito la agresión y acudió a avisar a la Policía. Asimismo, la familia sostiene que los presuntos agresores "presentaban síntomas de embriaguez patente". El hombre denuncia, además, que su sobrino fue trasladado "esposado" al hospital en un furgón policial. La familia les acusa de un delito de lesiones y otro de odio.

Por su parte, la Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha pedido "que no se lleven a cabo juicios paralelos y se deje actuar a la Justicia así como a los propios cauces internos que van a investigar lo ocurrido".

ONG locales como Prodein han recopilado durante años testimonios de menores migrantes solos que denuncian situaciones de abuso o maltrato en Melilla. Las denuncias de malos tratos policiales han sido frecuentes y la política llevada a cabo por las autoridades autonómicas para proteger los menores migrantes no acompañados, cuya tutela es responsabilidad del Gobierno melillense, ha sido muy cuestionada.

"Su actuación [de los agentes] se basa en una violencia brutal que se apoyó en considerar al joven como menor migrante no acompañado. Es decir, se creían impunes ante lo cotidiano, una brutalidad contra los menores migrantes que ha sido denunciada por muchas organizaciones", ha denunciado la plataforma Es Racismo, impulsada por Sos Racismo Madrid, en Twitter.