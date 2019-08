El temporal provoca mareos y vómitos entre los rescatados del Open Arms: "La situación es dramática"

Las primeros efectos del temporal ya han llegado al Open Arms. Las grandes olas, que se prevén que aumenten en las próximas horas, están debilitando aún más a los rescatados a bordo. El vaivén del buque empieza a provocar estragos entre los migrantes. "La mayoría están mareados", han indicado a eldiario.es desde la ONG Proactiva Open Arms. Muchas de las 147 personas están sufriendo vómitos en un buque de apenas 180 metros.

La mala meteorología supone un duro golpe para tripulación y rescatados tras 13 días de resistencia en alta mar. Por el momento, la mar les había dado cierto respiro, y advertían de que este era un factor fundamental para conservar la calma que ya empezaba a disminuir después de tantos días estancados en el Mediterráneo.

Se prevé que las olas alcancen una atura de 2,2 metros durante la tarde de este miércoles debido al fuerte temporal registrado en la zona norte del Mediterráneo Central. De cara a la advertencia meteorológica, hace dos días el capitán intentó encontrar refugio en aguas maltesas o italianas, más próximas a la costa, pero ambos gobiernos denegaron su entrada, explican desde la organización.

El malestar y vómitos derivados del mareo, sin contar con medicación suficiente para evitarlos, puede aumentar la desesperación en la cubierta y disminuir el número de voluntarios en activo, con lo que suele complicar de forma generalizada las condiciones en el barco, han advertido desde la organización en distintas ocasiones. Algunos de los miembros de la tripulación también están sufriendo ya los efectos de los mareos.

"Si la situación ya era adversa en el Open Arms, la meteorología la convierte en dramática", ha denunciado la ONG a través de Twitter. Los Estados que impedías que protejamos estas vidas, ¿a qué esperáis para actuar? ¿A un emergencia humanitaria?", se han preguntado.

El inicio del temporal presentado durante la noche de este jueves complicó a las autoridades maltesas proceder a la evacuación médica en helicóptero de los dos bebés a bordo y sus padres, lo que forzó a cancelar el dispositivo. Finalmente, Italia realizó el traslado en patrullera de los cuatro rescatados. Los dos niños de nueve meses, su madre Rabiya y su padre ya se encuentran en Lampedusa. Todos sus compañeros se han volcado con el cuidado de los dos menores. Los cogían, abrazaban, y jugaban con ellos cada día. Tantos días de convencia convirtieron su salida del buque en un momento de grande emoción y ternura a bordo, relatan desde la tripulación.

Por su parte, el barco Ocean Viking, de Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, también ha llamado la atención sobre los episodios de mareo generados entre las 356 personas rescatadas a causa del temporal. "Las condiciones climáticas se están deteriorando a medida que OceanViking se dirige al norte. El equipo médico ahora trata a varias de las 356 personas rescatadas a bordo por mareo", han afirmado desde Médicos Sin Fronteras. "Solo podemos proporcionar alivio temporal: necesitamos un lugar de seguridad lo antes posible", han añadido.

