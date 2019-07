Malta acepta desembarcar a las 54 personas rescatadas hace un día por el velero de una ONG italiana

El final del último rescate de una ONG en el Mediterráneo, el de Sea Watch, se prolongó más de medio mes, hasta su capitana, Carola Rackete, decidió entrar sin permiso en puerto italiano para poner fin a la situación. Esta vez, la espera ha durado menos de un día. El Gobierno de Malta ha informado de que un barco de las Fuerzas Armadas se encargará de trasladar a un puerto de la isla a las 54 personas rescatadas este jueves por la ONG Mediterránea Saving y a los que Italia negaba su acceso a aguas territoriales.

En una nota, afirman que esta decisión se ha tomado tras contactar con el Gobierno italiano y acordar que en cambio serán reubicados en Italia otros 55 migrantes que se encuentran ahora en Malta.

"Este acuerdo no afecta a la situación en la que se llevó a cabo esta operación y en la que Malta no tiene alguna responsabilidad legal, sino que forma parte de una iniciativa que promueve el espíritu europeo de cooperación y buena voluntad entre Malta e Italia", añade el comunicado del Gobierno maltés.

El velero Alex de la ONG italiana Mediterranea Saving Humans socorrió este jueves a 54 migrantes en aguas internacionales frente a Libia, entre ellas cuatro mujeres en avanzado estado de gestación y ocho niños. La organización ha confirmado a eldiario.es que se encuentra a la espera de las naves maltesas.

La misma ONG comunicó que Malta esta mañana había dado su autorización al desembarco, pero ha dicho en Twitter que "debido a las características de este barco y las condiciones psicofísicas de las personas a bordo no estaban capacitados para afrontar la travesía hacia Malta".

We replied that ALEX, due to the psychophysical conditions of the people on board and the characteristics of the ship, is not able to cope with the sea-crossing passage to #Malta. But we could transfer the shipwrecks to Maltese or Italian patrol boats.