El barco de Médicos Sin Fronteras rescata a 48 personas en el Mediterráneo

La tripulación del barco Ocean Viking, operado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y Sos Méditerranée, ha rescatado a 48 personas de un bote de madera en peligro a 53 millas de la costa libia, según ha informado MSF en Twitter. Entre los supervivientes que ahora están a salvo a bordo del buque de salvamento hay "niños muy pequeños y un recién nacido", explican desde la organización. El equipo del Ocean Viking "se dirige a investigar otro posible caso" de embarcación en peligro. De momento, no han trascendido más detalles de la operación de salvamento.

BREAKING: #MSF & @SOSMedIntl teams have just rescued 48 people from a wooden boat in distress, 53 NM from the coast of #Libya. Women, very young children & a newborn are among the survivors now safely onboard the #Ocean Viking, now heading to investigate another possible case. pic.twitter.com/esv33eW2W7