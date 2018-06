Otra ONG lleva 24 horas esperando que Italia le asigne un puerto para trasladar a 41 rescatados y 12 cadáveres

Un barco de la ONG alemana Sea Watch espera desde este martes cerca de la costa libia que algún país ofrezca un puerto seguro para trasladar a las 41 personas que un barco estadounidense rescató en aguas del Mediterráneo, según ha confirmado a eldiario.es uno de los portavoces de esa organización.

Además de los supervivientes, también se recuperaron los cuerpos sin vida de 12 personas que no sobrevivieron al naufragio de la lancha en la que intentaban llegar a Europa. E l rescate lo llevó a cabo la Armada de EEUU, que a las 12:36 de este martes, indican, pidió a Roma que asignara un puerto a la ONG para trasladar a los migrantes auxiliados. El portavoz no ha precisado a qué hora se produjo el operativo de salvamento.

"Nadie nos ha contactado para ofrecernos un puerto seguro. Llevamos dos semanas en el mar vigilando las aguas y no nos esperábamos que Italia fuera a violar de esta manera las normas internacionales ni los derechos humanos", ha dicho a Efe el portavoz, Ruben Neugebauer. "Es un escándalo porque estas personas pueden estar muy traumatizadas", recalca.

Mentre aspettiamo insieme alla nave della Marina statunitense una risposta dall'Italia circa il permesso di portare 41 sopravvissuti in un luogo sicuro, i nostri pensieri sono con le 629 persone su #Aquarius e le 12 vittime che oggi qui in mare hanno perso la vita #apriteiporti pic.twitter.com/IFBuiGjyuE — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 12 de junio de 2018

El buque "Trenton" de la Marina de Estados Unidos localizó la embarcación de goma y alertó por radio al barco humanitario de esa organización, que ya se encontraba en la zona.

Neugebauer recuerda que el Sea Watch 3, nombre del barco holandés que llevó a cabo el rescate, se encuentra en la misma situación que el Aquarius, que está de camino al puerto de Valencia tras 48 horas de espera después de ser rechazado por Italia y Malta cuando llevaba más de 600 personas a bordo.

Este lunes, mientras el Aquarius aún esperaba instrucciones, esta organización alemana se encontraba navegando en aguas del Mediterráneo cuando también se convirtió en blanco de los ataques del ministro ultraderechista Matteo Salvini, que amenazó en las redes sociales a la ONG con que se negaría a acoger a los migrantes que rescatase. "Asociación alemana, barco holandés, Malta que no se mueve y Francia les rechaza. Y a Europa que no le importa nada. Italia ha dejado de inclinarse y obedecer. Esta vez dice 'no", dijo el ministro.

Italia sí deja atracar a rescatados por los guardacostas

Horas después, Interior sí autorizó el desembarco de un barco de la Guardia Costera, esta vez con bandera italiana, en el puerto siciliano de Catania con más de 932 personas rescatadas a bordo. La nave, que también portaba dos cadáveres, ha llegado a territorio italiano este miércoles, mientras que la ONG alemana permanece frente a las costas libias a la espera de autorización para desembarcar en algún puerto.

Los migrantes que han llegado a Catania fueron rescatados el pasado domingo en siete operaciones distintas por embarcaciones de la misión europea EUNavforMed y algunos mercantes, y después transbordados a la patrullera de la Guardia Costera Diciotti. Durante la travesía hacia Catania se efectuó una primera parada en Lampedusa para evacuar a cinco de ellos, cuatro mujeres embarazadas y un menor, que fueron inmediatamente trasladados a hospitales sicilianos.

El Sea Watch es el único barco de rescate que navega actualmente en esta zona del Mediterráneo, después del Aquarius, gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) más de 30.300 personas llegaron a Europa a través del Mediterráneo desde comienzos de 2018 y más de 700 murieron en sus aguas. Organismos internacionales como Acnur y las ONG especializadas han reclamado en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de vías y legales seguras de acceso para evitar que estas personas arriesguen su vida en el mar para pisar suelo europeo.