El buque de rescate 'Ocean Viking' declara el estado de emergencia y pide el desembarco inmediato de 180 rescatados

El barco humanitario "Ocean Viking", que gestiona la ONG SOS Mediterranée, ha declarado hoy el estado de emergencia a bordo de la embarcación por el grado extremo de ansiedad entre los 180 rescatados rescatados –16 de ellos migrantes– a bordo que esperan un puerto en el que atracar, algunos desde hace una semana.

SOS Mediterranée ha explicado en una nota que "la situación a bordo se ha deteriorado hasta el punto de que la seguridad de los 180 rescatados y de la tripulación a bordo ya no se pueden garantizar" y ha pedido que algún país de la Unión Europea autorice el desembarco. El barco ha rescatado a 180 personas en cuatro operaciones en el Mediterráneo, una desplegada entre la zona de búsqueda y rescate de Malta e Italia, y otras tres en el área de Malta.

🔴PRESS RELEASE #OceanViking has declared a State of Emergency. Italian authorities are informed. The situation has deteriorated to the point that the safety of the 180 survivors and the crew can no longer be guaranteed.#OceanViking needs a safe port now https://t.co/mfIJJ7U1vK