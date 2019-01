El PNV, "disgustado" por el bloqueo al barco de rescate Aita Mari: "Es una decisión política disfrazada de excusas"

El grupo parlamentario del PNV ha dicho que se encuentra "disgustado" y "sorprendido" tras conocer la decisión del Gobierno de bloquear la salida del barco de rescate de migrantes Aita Mari. Han sido las dos ONG que se han ocupado de la reconversión del buque, Maydayterraneo y Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) las que han avisado al portavoz de este partido de Fomento en el Congreso, Iñigo Barandiaran, de la operación.

"Es lamentable que se bloquee en puerto estos buques cuyo objetivo es proporcionar ayuda humanitaria en el Mediterráneo", ha señalado Barandiaran a través de un comunicado. La negativa a permitir el despache del barco vasco desde el puerto de Pasaia se produce solo una semana después de que el Gobierno impidiera también la salida del Open Arms desde el puerto de Barcelona. Este caso demuestra que la resolución del Ejecutivo no se trata de un caso administrativo puntual: "se debe a un giro en la política humanitaria del Gobierno español", opina el diputado.

En el caso del Open Arms, Fomento alegó que no podía embarcarse para ayudar a migrantes en peligro debido al cierre de los puertos de Italia y Malta. No obstante, no ha proporcionado por el momento los motivos para paralizar también el Aita Mari. "Es una decisión política disfrazada de excusas legales que no comprendemos", ha añadido Barandiaran.

A raíz de los retrasos en la concesión de permisos por parte de la dirección de la Marina Mercante para que el Aita Mari pudiese partir, el pasado noviembre Barandiaran formuló una pregunta oral al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuestionando el avance de este proceso. La respuesta que recibió el PNV fue supuestamente satisfactoria: el ministro le transmitió su "confianza en que la tramitación concluya satisfactoriamente mucho antes del plazo previsto", según afirma el comunicado.

En esa ocasión, SMH también denunció la lentitud en la expedición de dichas autorizaciones, ya que depende de la Dirección General de la Marina Mercante y del departamento de Fomento dar luz verde a las misiones de salvamento.