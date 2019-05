"Salvajes" y "mierda infrahumana": los mensajes de un agente de EEUU acusado de embestir a un migrante con un camión

Un agente de la patrulla fronteriza acusado de embestir intencionalmente a un hombre guatemalteco con un vehículo oficial había enviado dos semanas antes un mensaje de texto a un compañero llamando a los migrantes "salvajes" y "mierda infrahumana", según ha informado la cadena estadounidense CNN.

Los hechos se remontan a diciembre de 2017, cerca de Nogales (Arizona), cuando el agente Matthew Bowen supuestamente golpeó con una camioneta a un migrante guatemalteco de 23 años para tratar de arrestarlo por entrar de forma irregular en el país, un delito menor. Según publica Buzzfeed News haciendo referencia a documentos judiciales, Bowen "aceleró agresivamente" cuando el hombre comenzó a correr para evitar ser detenido.

"Lo golpeó con el vehículo dos veces, haciéndole caer y deteniéndose 'a centímetros' de atropellarlo", informa este medio. El hombre fue trasladado al hospital donde recibió tratamiento por sus lesiones y luego, según informa Buzzfeed, fue condenado a 30 días en una prisión federal por cruzar la frontera de forma irregular.

Hace un año, un jurado acusó a Bowen de privar de los derechos civiles a la víctima y falsificar el informe que presentó sobre el incidente al jefe de la patrulla fronteriza, en el que supuestamente afirmó "que no estaba familiarizado con los frenos" y que no sabía que lo había golpeado. Bowen se ha declarado inocente de ambos cargos, de acuerdo con los medios estadounidenses. El juicio dará comienzo el próximo 13 de agosto.

Ahora, los fiscales están intentando que sean admitidos una serie de mensajes de texto en el caso porque consideran que demuestran que arrolló intencionalmente a la víctima y que sirven para hacerse una idea de su mentalidad.

Según los documentos del Tribunal de Distrito de Tucson, el agente mandó dos semanas antes del incidente un mensaje de texto a un compañero en el que decía: "Asesinos salvajes sin escrúpulos. ¡Por favor, deja que nos quitemos los guantes, Trump!". En el mensaje también afirma que los migrantes eran "asquerosa mierda infrahumana que no merecen ser usados ni para encender fuego", de acuerdo con los informes judiciales citados por CNN y Buzzfeed. Este último medio hace mención a más textos recogidos para el caso en los que Bowen se refiere a los migrantes en "términos racistas y violentos".

Para los fiscales, Bowen expresa un "gran desprecio" hacia los migrantes que cruzan la frontera con méxico. El abogado de Bowen, según la cadena de televisión, los mensajes de texto "no ayudan al jurado a determinar si, en esta ocasión, tuvo la intención de usar fuerza excesiva para detener a la presunta víctima". "Los mensajes de texto que usan ese lenguaje no son admisibles [para el caso] porque el presunto 'desdén' del señor Bowen por los extranjeros no es relevante para los asuntos que tiene ante sí el jurado", ha dicho el letrado.