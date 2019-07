Salvini impide desembarcar a 140 migrantes rescatados por la propia Guardia Costera italiana

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha anunciado este viernes que los 140 migrantes que se encuentran desde el jueves a bordo de barcos de la Guardia Costera italiana no desembarcarán si no se llega a un acuerdo para su distribución en países europeos.

La Guardia Costera intervino el jueves para rescatar varios botes neumáticos a la deriva en el Mediterráneo central y trasladó a unos cincuenta que habían sido rescatados por el pesquero italiano 'Accursio Giarratano'. El pesquero rescató a los cincuenta migrantes cuando se encontraban en aguas internacionales frente a Malta, país ha rechazado hacerse cargo de ellos.

A la petición de ayuda del pesquero acudió la Guardia Costera italiana que trasladó a los cincuenta migrantes, y que ahora se encuentra en espera de que se autorice el desembarco.

"He dado órdenes de que no se asigne ningún puerto antes de que se firme la distribución en toda Europa de los 140 migrantes a bordo [de las lanchas de la Guardia Costera]", ha afirmado Salvini.

El pasado 23 de julio, catorce países de la Unión Europea dieron su "acuerdo de principio" a una iniciativa franco-alemana para un mecanismo temporal que permita el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo central y su distribución posterior entre los estados, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión convocada en París.

En esta reunión no participó Italia y Salvini, que lo consideró "un error de forma y sustancia". "Italia no es la dama de compañía de nadie y no obedece ninguna orden", afirmó el líder ultraderechista.

A pesar de la política de puertos cerrados anunciada por Salvini, siguen llegando barcos, sobre todo a la isla italiana de Lampedusa, situada en el sur. Esta semana han desembarcado en sus costas más de 150 migrantes y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó de la posible muerte de otros 150 migrantes al naufragar dos embarcaciones frente a las costas de Libia. Por ahora se han recuperado más de una treintena de cadáveres.

Acnur pide reanudar el rescate de migrantes

De confirmarse la cifra, el naufragio sería el más mortífero del año, según ACNUR, que ha exigido este viernes a la Unión Europea que reanude las operaciones de rescate marítimo y reconozca el importante papel de las ONG en estas labores.

En estos momentos en el Mediterráneo central no hay barcos de ningún operativo europeo, ni tampoco ONG de rescate, ya que algunas han visto como la Justicia italiana ha incautado sus barcos en el marco de investigaciones.

"Las ONG son cruciales en las operaciones de búsqueda y rescate, y sus esfuerzos no deben ser estigmatizados ni criminalizados. Además debe haber buques estatales de salvamento de la UE en el Mediterráneo", ha declarado el portavoz del ACNUR, Charlie Yaxley, en una rueda de prensa en Ginebra.

"El naufragio en Libia muestra una vez más lo urgentes que son nuestras peticiones a Europa y otros gobiernos para que se restablezcan las operaciones de rescate y se ayude en el sufrimiento de miles de refugiados y migrantes atrapados en el conflicto libio", ha insistido.

La tragedia se produjo a unos nueve kilómetros de la costa de Libia, cuando la embarcación de madera en la que viajaban entre 250 y 300 migrantes, en su mayoría procedentes de Eritrea y Sudán, comenzó a tener problemas en el motor y comenzó a hundirse.

La embarcación había partido de una playa próxima a la ciudad de Khoms, uno de los principales trampolines de la migración el Mediterráneo. Unos 140 supervivientes fueron rescatados, primero por pescadores que faenaban en la zona y más tarde por buques de la guarda costera libia que, según ACNUR, devolvieron a al menos a 80 de ellos al centro de detención de Tajura en el sur de Trípoli, el mismo que fue bombardeado el pasado junio y en el que fallecieron más de 50 migrantes.

"En ese centro hay unos 300 detenidos, algo que es totalmente inaceptable, por lo que pedimos que sean liberados", ha señalado el portavoz de ACNUR, que ha reclamado "el fin inmediato de las detenciones arbitrarias dentro de Libia".

Yaxley ha pedido a la comunidad internacional "acciones más enérgicas para perseguir y detener a los traficantes de personas que se aprovechan de la desesperación de la gente" vendiéndoles este tipo de peligrosas travesías por Libia y el Mediterráneo.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) cifró esta semana en 683 el número de personas que han muerto en lo que va de año en las tres principales rutas de migración irregular en el Mediterráneo.