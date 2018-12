Trump usa el atentado de Estrasburgo, cometido por un francés, para justificar la construcción de un muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado este miércoles el tiroteo en la ciudad francesa de Estrasburgo para argumentar su exigencia de mayores fondos en los presupuestos -que deben aprobarse este mes en el Congreso- para construir un muro fronterizo con México.

En un mensaje en su perfil de Twitter, el mandatario ha vinculado el refuerzo del control migratorio con el atentado, a pesar de que el presunto autor del tiroteo, en busca y captura, es un joven de 29 años nacido en Estrasburgo, según ha confirmado el ministro del Interior francés, Christophe Castaner. El ataque, que se produjo cerca del popular mercado navideño en el centro de la ciudad, ha dejado dos muertos y 14 heridos.

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!