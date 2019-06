Turquía protesta por el trato "irrespetuoso" a su selección de fútbol en Islandia, donde un hombre les sacó un cepillo de fregar

Turquía ha presentado una protesta formal por el trato que, según defiende, sufrieron los jugadores de su selección de fútbol en el aeropuerto de Reikiavik (Islandia) el pasado domingo. "La falta de respeto hacia nuestro equipo nacional en Islandia es inaceptable", ha denunciado el portavoz del Gobierno turco, Ibrahim Kalin, en su perfil de Twitter.

El equipo turco aterrizó en la capital islandesa el domingo por la noche para enfrentarse este martes a Islandia en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Según informa la BBC, el delantero Burak Yilmaz ha asegurado que el equipo estuvo esperando en la aduana islandesa durante "tres horas" y fue sometido a un minucioso control de sus pertenencias.

"Ha sido irrespetuoso y grosero. Llevamos tres horas esperando aquí. Se llevaron el equipaje de todos y hasta los neceseres. Lo registraron todo una y otra vez. Hemos volado durante seis horas y media y ahora hemos esperado aquí tres horas", criticó Yilmaz.

Una vez fuera de los controles de seguridad, cuando los periodistas rodearon al capitán Emre Belezoglu, había un cepillo para fregar los platos entre los micrófonos. Lo empuñaba un hombre mientras grababa a Belezoglu con su teléfono móvil, aunque su identidad aún no ha sido confirmada. Varios usuarios de Twitter han calificado el gesto, ignorado por el jugador turco, de "racista".

Racist welcome for Turkey in Iceland!



Turkish NT were not allowed to leave the airport for 3 hours after landing for the #EURO2020 qualifying game and the officials gave no reason.



Captain Emre Belözoğlu was accosted by a man who held a toilet brush to his face. #ISLTURpic.twitter.com/auo0XM3Eq4