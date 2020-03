Turquía acusa con un vídeo a Grecia de hostigar a una patera de migrantes con empujones y disparos al agua

El Gobierno turco ha difundido una serie de imágenes para acusar a los guardacostas griegos de lanzar disparos (se desconoce si de munición real o pelotas de goma) hacia el agua, muy cerca de una barca repleta de migrantes, en un intento de frenar su llegada a las costas helenas. El vídeo, publicado por Sky News, muestra cómo la supuesta embarcación griega pasa a gran velocidad junto al bote. En otras grabaciones, los agentes empujarían la patera desde la patrullera con un bichero (empleado generalmente en las labores de rescate).

NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNewspic.twitter.com/GrlXGNIRTt