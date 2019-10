Univisión gana Premio Gabo en Imagen con reportaje sobre redada migratoria

El reportaje "America First: El legado de una redada migratoria", producido por Univisión Noticias Digital de Estados Unidos, obtuvo este jueves en Medellín el Premio Gabo 2019 en la categoría de Imagen.

El trabajo ganador está compuesto por un especial multimedia bilingüe y un documental de 42 minutos con el que la cadena da contexto al incremento de arrestos de indocumentados y redadas migratorias por parte del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La base del trabajo son "las poderosas lecciones" de Postville, un pueblo de Iowa donde sucedió una de las redadas más grandes de la historia del país hace 10 años, durante el Gobierno de George W. Bush, y "Univision, que había cubierto esta redada en 2008 comenzó a investigar qué había cambiado en este pequeño pueblo desde entonces".

"En el tratamiento recurrente de las redadas en contra de los inmigrantes en Estados Unidos, los autores del trabajo tienen creatividad en la elección de su temática", señala el concepto del jurado.

Agrega que, en lugar de decir lo que pasa ahora de manera global, los periodistas de Univisión "se interesan en una redada específica (...) para analizar los resultados a largo plazo de una intervención policial de gran tamaño".

"El magnífico resultado justifica claramente aquella opción inicial, al demostrar la ineficiencia de la lucha contra una inmigración justificada por necesidades sociales y económicas", añadió el jurado.

El documental explora mediante una narrativa en Estados Unidos y Guatemala, país de procedencia de la mayoría de los arrestados, las consecuencias financieras, demográficas y humanas de la redada de Postville.

La investigación encontró que el Gobierno estadounidense "gastó millones de dólares para arrestar a 389 inmigrantes" que fueron deportados y, como consecuencia de ello, la fábrica de carne en Postville quebró y la compró una empresa extranjera.

"A pesar de repetidas iniciativas por llenar los trabajos de los deportados con estadounidenses, la fábrica solo pudo seguir operando cuando un contingente de refugiados somalíes llegó a llenar el vacío, volviendo al pueblo aún más inmigrante de lo que era hace 10 años", recordó el jurado.

Al recoger el premio, la periodista española Almudena Toral habló en nombre del equipo y dedicó el galardón "a la gente muy resiliente de Postville, a las familias que todavía siguen rotas", y añadió: "en Estados Unidos el tema de migración no es un tema de blanco y negro" sino que tiene muchos matices.

Redadas como la de Postville están dirigidas contra unos 11 millones de indocumentados, en su mayoría latinos, que hacen parte de la economía estadounidense, y se han incrementado en el Gobierno de Trump.

Para la producción de este especial, que fue galardonado en Estados Unidos por los premios Edward R. Murrow, Pictures of the Year International, NPPA Best of Photojournalism y está nominado para un Emmy, un equipo de Univision liderado por Toral y Andrea Patiño trabajó durante siete meses en EE.UU. y Guatemala.

"Se debe destacar de manera específica la capacidad de este trabajo de llevar su progresión narrativa hasta un punto final, al demostrar, apoyándose en once años de historia, el resultado de la lucha contra la inmigración, es decir, los daños para la economía norteamericana y la incapacidad de eliminar a inmigrantes tanto legales como clandestinos", explicó el jurado.

Los otros dos finalistas del Premio Gabo en la categoría de Imagen fueron "La fiesta del fútbol", del Canal regional Telepacífico (Colombia), y "El drama de bucear en busca de langostas", de The Associated Press (México).

El Festival Gabo, que está en su séptima edición, premia cada año las mejores historias del periodismo iberoamericano en las categorías de Texto, Imagen, Cobertura e Innovación, así como el Reconocimiento a la Excelencia y el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala a un editor colombiano.