Zoido, sobre el informe que dio origen a la causa marroquí contra Helena Maleno: "No hemos enviado ni uno, ni cuatro"

El Gobierno ha vuelto a negar este martes tener conocimiento del informe policial español que derivó en la causa judicial marroquí que mantiene en vilo a la defensora de derechos humanos Helena Maleno. Esta vez ha sido el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien durante una comparecencia en el Senado ha asegurado "no tener constancia del envío" de estas diligencias españolas a las autoridades del país vecino.

"Usted parte de una premisa: que hay un informe de la Policía Nacional sobre Helena Maleno que se ha enviado por el Gobierno a las autoridades marroquíes o a Marruecos", ha asegurado Zoido en respuesta a una pregunta del senador de Amaiur Jon Iñarritu.

"He de decirle que en el Ministerio no hay constancia de que se haya enviado ninguna contestación o informe de la Policía Nacional, ni de otros servicios del Ministerio sobre Helena Maleno y sus actividades en la zona sur a las autoridades marroquíes", ha dicho.

El titular de Interior ha explicado que la "única instancia" que ha solicitado a la Policía Nacional un informe ha sido un juzgado de Madrid. "Como policía judicial, han cumplido su obligación y se lo han entregado a la autoridad judicial que se lo había reclamado. En el Ministerio no consta absolutamente nada", ha reiterado. Y ha añadido: "La policía judicial solo responde ante la autoridad judicial y eso usted lo debe saber".

Durante su intervención, Iñarritu ha pedido al ministro que explique "los motivos del Gobierno para decir que no tiene conocimiento" de este informe en una respuesta por escrito remitida el pasado 2 de abril. Tras la respuesta del Gobierno, el senador de Amaiur ha mostrado al titular de Interior una copia del documento mencionado. "Ustedes han mentido. Cuando interpelé al Gobierno sobre este asunto dijeron no tener conocimiento", ha espetado el senador después de denunciar, dice, la "injusta situación que está viviendo" la activista.

"Ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada, ni uno, ni cuatro", ha insistido Zoido tras el turno de réplica, en el que Iñarritu ha pedido que se depuren responsabilidades y, en su caso, la dimisión del ministro. "Yo no le he mentido, y por tanto no tengo intención de dimitir", ha contestado Zoido.

Aunque el ministro dl @interiorgob @zoidoJI ha salido corriendo cuando ha visto q le iba a dar copia de los informes d la @policia entregados a 🇲🇦 sobre @HelenaMaleno, he conseguido dárselos y el ministro se ha comprometido a investigar quién los envió. #FronteraSur #DDHH pic.twitter.com/qrfvLXTqe4 — Jon Inarritu (@JonInarritu) 10 de abril de 2018

Helena Maleno se encuentra en Marruecos a la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de Tánger, que llamó a declarar a la activista acusada de "tráfico de personas" por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.

El proceso judicial marroquí se basa en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central), según se desliza de el extracto del expediente marroquí, al que ha tenido acceso eldiario.es. En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó de forma provisional las diligencia policiales que relacionaban la labor de Helena Maleno con el tráfico de personas, según ha confirmado eldiario.es.

Ante el proceso judicial abierto en Marruecos contra la activista a raíz de una investigación policial que, en la actualidad, está cerrada, la Coordinadora de ONGD recogió más de 60.000 firmas para exigir al Gobierno español la "notificación inmediata del archivo de la causa a las autoridades marroquíes", algo que también ha exigido el senador Iñarritu. Sin embargo, según fuentes cercanas a la defensa de la activista, el Ejecutivo español aún no lo ha comunicado.