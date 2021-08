El Área del Menor de Ceuta pide amparo a la Fiscalía ante las "devoluciones sin garantías" de menores migrantes

El Área del Menor de Ceuta ha pedido amparo a la Fiscalía con el objetivo de "evitar la vulneración de derechos del resto" de los niños y adolescentes migrantes que continúan en la ciudad autónoma, después de que el Ministerio del Interior comenzase a devolver a Marruecos a los primeros grupos de los cientos de menores que entraron a nado a mediados de mayo, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es.

El escrito alerta de que los técnicos del Área de Menores de la Ciudad Autónoma, con responsabilidad en la protección de los niños y adolescentes bajo la guarda o tutela del Estado, "no ha participado" en el operativo de devolución de menores activado este viernes por Interior y el Gobierno de Ceuta, al que tachan de "devoluciones sin garantías".

El documento enviado a la Fiscalía de Ceuta recuerda que el Artículo 174 del Código civil obliga a la entidad publica de avisar a al Ministerio Fiscal de "cualquier incidencia que ocurra" en relación a los menores que se encuentran bajo su guarda, por esta razón los técnicos del Área de Menores de Ceuta ha pedido amparo a la Fiscalía, por un lado para advertir de su exclusión a lo largo del proceso y, por otro, para "evitar la vulneración de derechos" de los menores que continúan en la ciudad autónoma y pueden ser objeto de un retorno forzoso en los próximos días.

Aunque los menores en concreto que se señalan en el auto ya han sido repatriados, la devolución de otros cientos continúa. El Gobierno ordenó el pasado viernes a devolver a los 800 menores migrantes que llegaron a Ceuta en la mayor crisis migratoria reciente, ocurrida en mayo cuando Marruecos levantó el control de la frontera.

Según ha podido comprobar elDiario.es, el Fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, ha remitido un oficio al Ministerio del Interior en el que solicita información sobre la orden dada por Marlaska, en virtud de un convenio con Marruecos, para devolver a niños y adolescentes en grupos sin contar con el aval de la Fiscalía, que exige la Ley de Extranjería. En esa comunicación, el fiscal del Supremo se dirige a la Secretaría de Estado de Seguridad que preside Rafael Pérez Ruiz para que informe sobre la orden dada por el ministro a la Delegación del Gobierno para que se procediera al retorno de los menores y además remita el procedimiento acordado para llevar a cabo el traslado de los niños y adolescentes.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, advirtió a Marlaska de que el procedimiento elegido puede acarrear graves consecuencias y que en todo caso la responsabilidad única será de Interior, después de que se le hubiesen ofrecido fórmulas para pactar un protocolo y se le ignorase.

No son los únicos organismos en criticar estas devoluciones: tres ONG, Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium, han presentado al Comité de los Derechos del Niño de la ONU una comunicación individual con solicitud de medidas provisionales urgentes en nombre de diez de los 1.108 menores marroquíes no acompañados que accedieron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo reclamando la suspensión urgente de las repatriaciones.